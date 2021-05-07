00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 7 мая
Церемония открытия Московского университета, утверждение герба
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сегодня проходит День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Этот праздник ежегодно отмечают в России и некоторых странах ближнего зарубежья. Впервые его отметили в 1945 году, а позже дата была официально утверждена Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».
Именно 7 мая (по старому стилю — 25 апреля) в 1895 году на заседании Русского
В этот день в 1755 году, в день празднования годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны, состоялась церемония торжественного открытия занятий в Московском университете. Изначально учебное заведение располагалось в здании «Аптекарского дома» у Воскресных ворот.
В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.
7 мая 1780 года императрица Екатерина II официально жаловала герб городу
На протяжении длительного времени эмблема оставалась неизменной. Только в 1856 году в герб были внесены изменения, одобренные Александром II. В новом варианте гербовой щит венчался императорской короной и лазоревыми лентами ордена святого Андрея Первозванного, за ними изображались два скрещенных скипетра, символизировавшие равнозначность двух столиц — Петербурга и Москвы. В советское время императорские символы с герба были убраны. Историческую эмблему городу вернули в 1991 году.
Ровно 75 лет назад двумя японскими
В конце 1950-х годов основатели компании решили вывести свою продукцию на американский рынок. Тогда же они задумались и о переименовании фирмы — новое название должно было быть простым и понятным для англоязычной аудитории. Компания планировала сконцентрировать внимание на создании приборов для воспроизведения звука, поэтому и обратили внимание на латинское слово «sonus» — «звук».
С первых дней существования приборы Sony пользовались колоссальной популярностью на американском рынке. Ускорению развития способствовало и появление новых изобретений.
В 1840 году в этот день в Воткинске Вятской губернии на свет появился будущий композитор Петр Ильич Чайковский. Родители хотели, чтобы их сын стал юристом, однако Чайковский с детства увлекался музыкой. В двадцать три года он бросил службу в Министерстве юстиций и сосредоточился на творчестве. Еще при жизни композитора отмечали его «внушительную силу мастерства».
Чайковский — один из величайших композиторов мира, является ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и