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День в истории: 7 маяЦеремония открытия Московского университета, утверждение герба Санкт-Петербурга и другие памятные события этого дня в истории
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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 7 мая

Церемония открытия Московского университета, утверждение герба Санкт-Петербурга и другие памятные события этого дня в истории.

День радио

Сегодня проходит День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Этот праздник ежегодно отмечают в России и некоторых странах ближнего зарубежья. Впервые его отметили в 1945 году, а позже дата была официально утверждена Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».

Именно 7 мая (по старому стилю — 25 апреля) в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

Торжественное открытие МГУ

В этот день в 1755 году, в день празднования годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны, состоялась церемония торжественного открытия занятий в Московском университете. Изначально учебное заведение располагалось в здании «Аптекарского дома» у Воскресных ворот.

В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.

Источник: РИА "Новости"

Утверждение герба Санкт-Петербурга

7 мая 1780 года императрица Екатерина II официально жаловала герб городу Санкт-Петербургу. Также была выдана грамота «На права и выгоды» с изображением герба: «В красном поле два серебряных якоря, положенные крестом и на них золотой скипетр». Якоря расположены по диагоналям лопастями вверх. Один из якорей двухлопастный — это морской якорь, другой, четырехлопастный — «речная кошка». Скипетр завершен двуглавым орлом. Екатерина Великая в жалованной грамоте обязывала всех служащих использовать герб во всех городских делах.

На протяжении длительного времени эмблема оставалась неизменной. Только в 1856 году в герб были внесены изменения, одобренные Александром II. В новом варианте гербовой щит венчался императорской короной и лазоревыми лентами ордена святого Андрея Первозванного, за ними изображались два скрещенных скипетра, символизировавшие равнозначность двух столиц — Петербурга и Москвы. В советское время императорские символы с герба были убраны. Историческую эмблему городу вернули в 1991 году.

Источник: AP 2021

Основание компании Sony

Ровно 75 лет назад двумя японскими физиками-математиками в Токио была основана компания Totsuko. Название фирмы расшифровывалось как «Токийская телекоммуникационно-промышленная компания». Впоследствии она стала известным международным брендом Sony.

В конце 1950-х годов основатели компании решили вывести свою продукцию на американский рынок. Тогда же они задумались и о переименовании фирмы — новое название должно было быть простым и понятным для англоязычной аудитории. Компания планировала сконцентрировать внимание на создании приборов для воспроизведения звука, поэтому и обратили внимание на латинское слово «sonus» — «звук».

С первых дней существования приборы Sony пользовались колоссальной популярностью на американском рынке. Ускорению развития способствовало и появление новых изобретений.

День рождения Петра Ильича Чайковского

В 1840 году в этот день в Воткинске Вятской губернии на свет появился будущий композитор Петр Ильич Чайковский. Родители хотели, чтобы их сын стал юристом, однако Чайковский с детства увлекался музыкой. В двадцать три года он бросил службу в Министерстве юстиций и сосредоточился на творчестве. Еще при жизни композитора отмечали его «внушительную силу мастерства».

Чайковский — один из величайших композиторов мира, является ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и драматургов-психологов в музыке, углубившимся в психологический анализ сложных и противоречивых явлений жизни. За свою жизнь он создал десять опер, три балета, семь симфоний, 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы.

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