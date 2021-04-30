12:17 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Кот и собака обнаружили в доме ядовитую змею — и предупредили хозяина
Сначала мужчина подумал, что питомцы просто проголодались.
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45-летний фермер Суджит Тавесук из Таиланда находился на кухне своего дома, когда заметил, что два его питомца — кот и собака — стали странно себя вести.
Они как будто принюхивались, смотрели в разные стороны и выглядели растерянными.
Однако сам он никак не мог понять, в чем дело.
Поначалу Суджит старался игнорировать «сигналы» питомцев и продолжал заниматься своими делами. В
С полки на него смотрела 3-метровая кобра, притаившаяся среди тарелок и кастрюль. «Змея начала двигаться, и животные стали шуметь еще громче. Я испугался за них и закрыл их в другой комнате, — делится Суджит. — Сам тоже выбежал на улицу и сидел там, пока не приехали специалисты по отлову гадов».
Чтобы поймать рептилию, спасателям пришлось длинными шестами вытаскивать ее из темного угла. Змею переместили в специальный контейнер и затем выпустили в дикую природу подальше от людей.