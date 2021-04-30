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12:17 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Кот и собака обнаружили в доме ядовитую змею — и предупредили хозяина

Сначала мужчина подумал, что питомцы просто проголодались.

Источник: https://pets.mail.ru/

45-летний фермер Суджит Тавесук из Таиланда находился на кухне своего дома, когда заметил, что два его питомца — кот и собака — стали странно себя вести.

Они как будто принюхивались, смотрели в разные стороны и выглядели растерянными.
Суджит Тавесук

Однако сам он никак не мог понять, в чем дело.

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Поначалу Суджит старался игнорировать «сигналы» питомцев и продолжал заниматься своими делами. В какой-то момент он увидел, что они не отрывают глаз от полки с посудой, и решил, что они хотят есть: «Было еще не время их кормить, но я решил сжалиться над ними и дать немного еды». Когда же мужчина открыл шкафчик с кормом, по его телу пробежала дрожь.

С полки на него смотрела 3-метровая кобра, притаившаяся среди тарелок и кастрюль. «Змея начала двигаться, и животные стали шуметь еще громче. Я испугался за них и закрыл их в другой комнате, — делится Суджит. — Сам тоже выбежал на улицу и сидел там, пока не приехали специалисты по отлову гадов».

Чтобы поймать рептилию, спасателям пришлось длинными шестами вытаскивать ее из темного угла. Змею переместили в специальный контейнер и затем выпустили в дикую природу подальше от людей.

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