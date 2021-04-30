Колибри сорвали постройку трубопровода в Канаде

Рядом с городом Бернаби в Канаде остановили строительство важного газопровода из-за колибри и других перелетных птиц.
Местные жители стали массово жаловаться властям на то, что напуганные шумом бульдозеров и бензопил пернатые бросают свои гнезда. К тому же, строители рубят деревья, на которых обосновались птицы, сообщает CBC.
Полицейские наведались в лес, чтобы убедиться в справедливости жалоб, после чего Министерство окружающей среды и изменения климата распорядилось отложить строительство до 20 августа. К этому времени сезон гнездования закончится, и работы можно будет продолжить.
Проект расширения трубопровода в Британской Колумбии оценен в 12,6 млрд долларов. Его успешная реализация позволит ежедневно транспортировать около 890 тысяч баррелей топлива.