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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Колибри сорвали постройку трубопровода в Канаде

Работы продолжат только в конце августа.

Рядом с городом Бернаби в Канаде остановили строительство важного газопровода из-за колибри и других перелетных птиц.

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Местные жители стали массово жаловаться властям на то, что напуганные шумом бульдозеров и бензопил пернатые бросают свои гнезда. К тому же, строители рубят деревья, на которых обосновались птицы, сообщает CBC.

Полицейские наведались в лес, чтобы убедиться в справедливости жалоб, после чего Министерство окружающей среды и изменения климата распорядилось отложить строительство до 20 августа. К этому времени сезон гнездования закончится, и работы можно будет продолжить.

Проект расширения трубопровода в Британской Колумбии оценен в 12,6 млрд долларов. Его успешная реализация позволит ежедневно транспортировать около 890 тысяч баррелей топлива.

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