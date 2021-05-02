11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пара из Нидерландов переехала в напечатанный на принтере дом
Скоро рядом с их бунгало появится целый квартал напечатанных домов.
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Супруги из Нидерландов стали первыми в Европе арендаторами дома, полностью напечатанного на 3D-принтере, сообщает The Guardian.
70-летняя Элиза Лутц и 67-летний Харри Деккерс, бывшие владельцы магазинов из Амстердама, на днях получили цифровой ключ к новому жилищу в пригороде Эйндховена.
Бунгало площадью 94 кв. метров с двумя спальнями создала компания
Раньше в Европе уже появлялись дома, частично напечатанные на 3D-принтере, но дом в Нидерландах — первый, полностью созданный с помощью этой технологии. Теперь строительная фирма планирует построить рядом еще несколько таких бунгало.
Анна Лысенко