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11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара из Нидерландов переехала в напечатанный на принтере дом

Скоро рядом с их бунгало появится целый квартал напечатанных домов.

Супруги из Нидерландов стали первыми в Европе арендаторами дома, полностью напечатанного на 3D-принтере, сообщает The Guardian.

70-летняя Элиза Лутц и 67-летний Харри Деккерс, бывшие владельцы магазинов из Амстердама, на днях получили цифровой ключ к новому жилищу в пригороде Эйндховена.

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Бунгало площадью 94 кв. метров с двумя спальнями создала компания Saint-Gobain Weber Beamix. Новый дом состоит из 24 бетонных элементов, которые были напечатаны слой за слоем на заводе в Эйндховене, а затем были доставлены грузовиком на строительную площадку и установлены на фундамент. На печать ушло не более 120 часов.

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Раньше в Европе уже появлялись дома, частично напечатанные на 3D-принтере, но дом в Нидерландах — первый, полностью созданный с помощью этой технологии. Теперь строительная фирма планирует построить рядом еще несколько таких бунгало.

Анна Лысенко

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