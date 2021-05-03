12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Римский Колизей будет выглядеть по-новому (видео)
У него появится высокотехнологичная сцена.
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Уже к 2023 году знаменитый Колизей в центре Рима преобразится. Итальянские власти решили воссоздать арену, на которой почти 2 тысячи лет назад проходили гладиаторские бои.
Амфитеатр Флавиев вместительностью свыше свыше 50 тыс. человек был построен в 72−80 годах и освящен императором Титом. По форме он представляет собой эллипс, центр которого занимала огромная деревянная, посыпанная песком сцена. Под ней находились коридоры и комнаты для гладиаторов и диких зверей, а также шахты с подъемными механизмами.
Археологи, проводившие раскопки в конце XIX века, разобрали сцену, чтобы добраться до подземных помещений. Сейчас эти туннели в центре хорошо видны.
Недавно правительство Италии одобрило план по восстановлению арены. Тем самым амфитеатру вернут «первозданный» вид, а подземные сооружения защитят от разрушения, сообщает The Guardian.
Тендер на 18,5 млн евро по воссозданию сцены выиграла компания Milan Ingegneria. Предложенная ею арена будет высокотехнологичной.
На такой сцене можно будет проводить классические концерты и другие мероприятия.
Анна Лысенко