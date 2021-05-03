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12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Римский Колизей будет выглядеть по-новому (видео)

У него появится высокотехнологичная сцена.

Уже к 2023 году знаменитый Колизей в центре Рима преобразится. Итальянские власти решили воссоздать арену, на которой почти 2 тысячи лет назад проходили гладиаторские бои.

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Амфитеатр Флавиев вместительностью свыше свыше 50 тыс. человек был построен в 72−80 годах и освящен императором Титом. По форме он представляет собой эллипс, центр которого занимала огромная деревянная, посыпанная песком сцена. Под ней находились коридоры и комнаты для гладиаторов и диких зверей, а также шахты с подъемными механизмами.

Археологи, проводившие раскопки в конце XIX века, разобрали сцену, чтобы добраться до подземных помещений. Сейчас эти туннели в центре хорошо видны.

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Недавно правительство Италии одобрило план по восстановлению арены. Тем самым амфитеатру вернут «первозданный» вид, а подземные сооружения защитят от разрушения, сообщает The Guardian.

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Тендер на 18,5 млн евро по воссозданию сцены выиграла компания Milan Ingegneria. Предложенная ею арена будет высокотехнологичной.

Управляемые компьютером деревянные фрагменты сцены будут двигаться, открывать и закрывать подземелье Колизея.

На такой сцене можно будет проводить классические концерты и другие мероприятия.

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