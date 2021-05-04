06:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 4 мая
День «Звездных войн», Кентская трагедия, денежная реформа в СССР и другие события этого дня в истории.
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4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный праздник — «День Звездных войн» или «День Люка Скайуокера». Дата 4 мая выбрана не случайно. Часто звучащую в фильме и уже ставшую знаменитой фразу May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») поклонники саги обыграли как May the fourth be with you (англ. fourth — четвертый и May — май).
4 мая 1970 года солдаты Национальной гвардии штата Огайо открыли огонь по студентам Кентского университета, протестовавшим против американского вторжения в Камбоджу. Солдаты произвели 67 выстрелов из полуавтоматических винтовок М-1 «Гаранд», убив четырех и ранив девятерых студентов. Расстрел в Кентском университете всколыхнул Америку. Ряды антивоенного движения пополнялись новыми членами. В национальной студенческой забастовке приняли участие 4 миллиона человек. Комиссия по расследованию расстрела студентов в Кентском университете пришла к выводу, что применение оружие Национальными гвардейцами было неправомерным. Однако никто — ни рядовые, ни офицеры, ни представители властей штата — к ответственности привлечены не были.
4 мая 1960 года вышло постановление Совета министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Позже Министерство финансов и Госбанк СССР, докладывая в ЦК КПСС об итогах выполнения данного постановления, сообщили о том, что проведенные меры имели характер реформы. В отличие от реформ 1947 и 1991 годов, население предупредили за восемь месяцев до ее начала. Следующий год начался для советских граждан с необходимости менять старые деньги на новые. По решению правительства была проведена деноминация: от номинала отняли ноль, что привело к пересчету цен и тарифов, ставок, окладов, пенсий и пособий.
Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в городке Грантэм в английском графстве Линкольншир. Ее отец Альфред Робертс был лавочником, членом местного совета и одним из старейшин методистской церкви. Маргарет закончила Самервилльский колледж при Оксфордском университете, затем, в 1947 году, — химический факультет Оксфордского университета. В 1953 году Тэтчер получила юридическое образование, вела адвокатскую практику. В 1959 году Тэтчер впервые была избрана в парламент от Консервативной партии. После победы на выборах 4 мая 1979 года Тэтчер стала первой
4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской Советской Социалистической Республики принял Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Из 201 депутата за нее проголосовали 138. В принятой Декларации объявлялось о восстановлении Латвийской Республики 1918 года. Одновременно отрицались внутриполитические причины перемен 1940 года, приведших к вхождению бывшей Латвийской Республики в состав СССР на правах одной из союзных республик. Они оценивались как «оккупация Латвии и ликвидация суверенной государственной власти Латвийской Республики». 4 мая в Латвии — государственный праздник. Каждый год этот день отмечается обширной программой праздничных мероприятий. В храмах проходят богослужения, а у Рижского замка торжественно поднимают флаг.
Материал подготовлен на основе информации «АиФ», «Газеты. Ру», «РИА Новости», Русской службы «Би-би-си», ТАСС и открытых источников