Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 маяДень "Звездных войн", Кентская трагедия, денежная реформа в СССР и другие события
Фоторепортажи
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
06:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 4 мая

День «Звездных войн», Кентская трагедия, денежная реформа в СССР и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

День «Звездных войн»

4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный праздник — «День Звездных войн» или «День Люка Скайуокера». Дата 4 мая выбрана не случайно. Часто звучащую в фильме и уже ставшую знаменитой фразу May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») поклонники саги обыграли как May the fourth be with you (англ. fourth — четвертый и May — май).

Кентская трагедия

4 мая 1970 года солдаты Национальной гвардии штата Огайо открыли огонь по студентам Кентского университета, протестовавшим против американского вторжения в Камбоджу. Солдаты произвели 67 выстрелов из полуавтоматических винтовок М-1 «Гаранд», убив четырех и ранив девятерых студентов. Расстрел в Кентском университете всколыхнул Америку. Ряды антивоенного движения пополнялись новыми членами. В национальной студенческой забастовке приняли участие 4 миллиона человек. Комиссия по расследованию расстрела студентов в Кентском университете пришла к выводу, что применение оружие Национальными гвардейцами было неправомерным. Однако никто — ни рядовые, ни офицеры, ни представители властей штата — к ответственности привлечены не были.

Источник: РИА "Новости"

Денежная реформа в СССР

4 мая 1960 года вышло постановление Совета министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Позже Министерство финансов и Госбанк СССР, докладывая в ЦК КПСС об итогах выполнения данного постановления, сообщили о том, что проведенные меры имели характер реформы. В отличие от реформ 1947 и 1991 годов, население предупредили за восемь месяцев до ее начала. Следующий год начался для советских граждан с необходимости менять старые деньги на новые. По решению правительства была проведена деноминация: от номинала отняли ноль, что привело к пересчету цен и тарифов, ставок, окладов, пенсий и пособий.

Источник: РИА "Новости"

Маргарет Тэтчер стала первой женщиной, возглавившей правительство Британии

Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в городке Грантэм в английском графстве Линкольншир. Ее отец Альфред Робертс был лавочником, членом местного совета и одним из старейшин методистской церкви. Маргарет закончила Самервилльский колледж при Оксфордском университете, затем, в 1947 году, — химический факультет Оксфордского университета. В 1953 году Тэтчер получила юридическое образование, вела адвокатскую практику. В 1959 году Тэтчер впервые была избрана в парламент от Консервативной партии. После победы на выборах 4 мая 1979 года Тэтчер стала первой женщиной-премьером в истории Великобритании, оставаясь на этом посту до 1990 года. С середины 1970-х гг. Тэтчер стала резко критиковать политику СССР. В ответ на одно из выступлений в 1976 г. в газете «Красная звезда» она была названа «железной дамой». В Великобритании такая характеристика была встречена положительно, и вскоре Тэтчер стала известна во всем мире как «железная леди». Маргарет Тэтчер была одной из самых влиятельных политических фигур XX столетия.

Декларация о восстановлении независимости Латвии

4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской Советской Социалистической Республики принял Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Из 201 депутата за нее проголосовали 138. В принятой Декларации объявлялось о восстановлении Латвийской Республики 1918 года. Одновременно отрицались внутриполитические причины перемен 1940 года, приведших к вхождению бывшей Латвийской Республики в состав СССР на правах одной из союзных республик. Они оценивались как «оккупация Латвии и ликвидация суверенной государственной власти Латвийской Республики». 4 мая в Латвии — государственный праздник. Каждый год этот день отмечается обширной программой праздничных мероприятий. В храмах проходят богослужения, а у Рижского замка торжественно поднимают флаг.

Материал подготовлен на основе информации «АиФ», «Газеты. Ру», «РИА Новости», Русской службы «Би-би-си», ТАСС и открытых источников

Во время загрузки произошла ошибка.
Байден рассказал, когда в США улучшится ситуация с коронавирусом
Дачников предупредили о штрафах за одуванчик и ромашку
Украина выдвинула ультиматум по Донбассу
Посол Сербии ответил на призыв ЕС ввести санкции против России
Билл Гейтс и его супруга разводятся
Вывод войск из Афганистана сочли «военным поражением» США
Назван кандидат на пост главного тренера «Спартака»
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Новости партнеров
Россия показала свою главную ударную силу
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Авто
Все машины «Лада» снова подорожали: какие цены теперь Машины отечественной марки прибавили в цене на сумму от 9 тысяч до 30 тысяч рублей
Кино
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров Южные степи и уральские реки, московский метрополитен и Крайний Cевер: листайте галерею живописных кадров из фильмов, снятых в разных уголках нашей необъятной Родины, и отправляйтесь в путешествие, на которое долго не могли решиться!
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Gnezdo.ru
Фильмы, запрещенные к показу в России
Что стало со сбежавшим в США актером Дьяченко
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Райское место, куда все россияне мечтают попасть
Леди
Самые завидные российские холостяки младше 40 лет Стильные, красивые и нуждающиеся в женском внимании актеры и музыканты
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
7 регионов Украины хотят стать российскими
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь