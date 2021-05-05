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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чёрный камень из Мекки показали на фото с высоким разрешением

Впервые мусульманскую святыню можно рассмотреть во всех подробностях.

В Саудовской Аравии получили уникальные фотографии Черного камня — легендарного артефакта, вмонтированного в одну из стен мусульманской святыни Каабы.

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Согласно исламскому преданию, Чёрный камень когда-то находился в раю и был принесен на Землю после потопа. Первоначально он был белым яхонтом, но постепенно почернел, «пропитавшись человеческими грехами».

Новые снимки имеют разрешение до 49 тысяч мегапикселей, сообщает Генеральное президентство по делам мечети аль-Харам и мечети ан-Набави. На фотосъемку и обработку было потрачено более 50 часов.

Специалисты смонтировали 1050 снимков камня, каждый размером 160 гигабайт. В итоге было получено сверхчеткое и сверхдетальное изображение.

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Кааба

Черный камень — важная мусульманская святыня. Его целование является одним из ритуалов хаджа — паломничества в Мекку.

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