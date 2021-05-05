14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чёрный камень из Мекки показали на фото с высоким разрешением
Впервые мусульманскую святыню можно рассмотреть во всех подробностях.
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В Саудовской Аравии получили уникальные фотографии Черного камня — легендарного артефакта, вмонтированного в одну из стен мусульманской святыни Каабы.
Согласно исламскому преданию, Чёрный камень
Новые снимки имеют разрешение до 49 тысяч мегапикселей, сообщает Генеральное президентство по делам мечети
Специалисты смонтировали 1050 снимков камня, каждый размером 160 гигабайт. В итоге было получено сверхчеткое и сверхдетальное изображение.
Черный камень — важная мусульманская святыня. Его целование является одним из ритуалов хаджа — паломничества в Мекку.
Анна Лысенко