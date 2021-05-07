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12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена мраморная голова первого римского императора

Она была скрыта под руинами средневековой стены.

В итальянском городе Изерния к юго-востоку от Рима археологи обнаружили мраморную голову статуи Октавиана Августа, первого римского императора.

Археолог Франческо Джанкола сделал редкое открытие во время реставрации средневековой стены, которая рухнула из-за сильных дождей. Джанкола следил за работами от имени муниципалитета Изернии. Он не ожидал, что может обнаружить нечто выдающееся, сказал археолог в комментарии CNN.

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Голова была скрыта под слоем почвы. Увидев ее, Джанкола немедленно позвонил властям, мэру и министерству культурного наследия.

Высота головы составляет 35 сантиметров. Это значит, что высота всей статуи превышала 2 метра. Скульптура была создана между 20 годом до нашей эры и 10 годом нашей эры. Ее изготовили из мрамора, добытого в Луниджане. В эпоху Возрождения такой же мрамор использовал для своих скульптур Микеланджело.

Ученые не знают, почему важная статуя располагалась в этом месте. Обычно такие артефакты размещали на городском форуме в храмах, посвященных культу императорской семьи. Но где находился ближайший форум в Изернии, археологи еще не установили.

Октавиан Август стал первым императором Рима в 27 году до нашей эры. Он построил империю, которая простиралась от Великобритании до Египта. По преданию, император хвастался на смертном одре, что «нашел Рим построенным из кирпичей и оставил его мраморным».

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