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President Michael D. Higgins giving a tv interview♬ original sound - President of Ireland
13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака президента Ирландии покорила пользователей Сети
Пес украл всеобщее внимание.
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Несколько дней назад глава Ирландии Майкл Хиггинс дал интервью журналистам отечественных телеканалов, но настоящим героем новостей стал не он, а его верный пес.
Бернский зенненхунд по кличке Мисних сидел рядом с хозяином и настойчиво требовал внимания. Он лизал руку Хиггинса, а когда президент его проигнорировал, стал ее покусывать.
Глава Ирландии спрятал руку за спину, и тут Мисних перешел в настоящее наступление. Он стал постукивать хозяина лапой и даже попытался «нырнуть» ему под пиджак.
Забавный ролик мгновенно разлетелся в соцсетях и собрал миллионы лайков и комментариев.
У главы Ирландии есть еще один зенненхунд по кличке Брод. Оба питомца часто сопровождают хозяина и появляются с ним на официальных встречах.
Анна Лысенко