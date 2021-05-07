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13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собака президента Ирландии покорила пользователей Сети

Пес украл всеобщее внимание.

Несколько дней назад глава Ирландии Майкл Хиггинс дал интервью журналистам отечественных телеканалов, но настоящим героем новостей стал не он, а его верный пес.

Бернский зенненхунд по кличке Мисних сидел рядом с хозяином и настойчиво требовал внимания. Он лизал руку Хиггинса, а когда президент его проигнорировал, стал ее покусывать.

@presidentirl

President Michael D. Higgins giving a tv interview

♬ original sound - President of Ireland

Глава Ирландии спрятал руку за спину, и тут Мисних перешел в настоящее наступление. Он стал постукивать хозяина лапой и даже попытался «нырнуть» ему под пиджак.

Забавный ролик мгновенно разлетелся в соцсетях и собрал миллионы лайков и комментариев. По-ирландски misneach означает «мужество». Пользователи шутят, что Мисних — действительно мужественный пес, который не боится камер и всеобщего внимания.

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У главы Ирландии есть еще один зенненхунд по кличке Брод. Оба питомца часто сопровождают хозяина и появляются с ним на официальных встречах.

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