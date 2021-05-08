11:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали макароны, которые «оживают» в кастрюле (видео)
Это настоящее шоу.
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Упаковки пищевых продуктов загрязняют окружающую среду. К тому же, на их изготовление тратится немало ресурсов. Поэтому ученые давно ломают головы над тем, как сделать упаковки меньшей угрозой для экологии планеты.
Исследователи из Чжэцзянского университета в Китае нашли неожиданное решение этой проблемы для макарон. Они создали плоскую лапшу, которая меняет форму, попадая в горячую воду.
На каждом плоском куске лапши имеются почти невидимые бороздки, которые не так разбухают в воде, как остальная часть макарон. Эти бороздки заставляют лапшу изгибаться и приобретать трехмерную форму. Ученые научились контролировать эти трансформации так, чтобы в кастрюле появлялись спирали, трубочки и даже ракушки.
Эксперты подсчитали, что плоская лапша может уменьшить упаковку макарон на 60 процентов за счет устранения воздушного пространства.
Исследователи считают, что их изобретение может быть адаптировано и к другим продуктам из теста, говорится в работе, опубликованной в Science Advances.
Анна Лысенко