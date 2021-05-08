12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли динозавра с задатками совы
У него был невероятно острый слух и ночное зрение.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Крошечный динозавр Shuvuuia deserti вел ночной образ жизни и обладал не менее острым слухом, чем современная сипуха.
К такому выводу пришли ученые, которые провели трехмерное сканирование внутреннего уха ископаемых останков этого существа. Такой современный метод позволяет многое узнать об образе жизни динозавров, говорится в работе, опубликованной в журнале Science.
Динозавры рода шувуйя обитали на территории нынешней пустыни Гоби в Монголии. Их название происходит от монгольского слова shuvuu, что означает «птица». Они и в самом деле напоминали птиц: были маленькими, длиной не более 60 см, грациозными и покрытыми перьями. Известно также, что шувуйи были хищниками.
Компьютерная томография черепа Shuvuuia deserti помогла узнать дополнительную информацию. Устройство глаз и внутреннего уха динозавра показало, что он был отлично адаптирован к ночной жизни.
Зрачки шувуйи могли сильно расширяться, чтобы улавливать даже самый слабый свет. А ушная улитка динозавра оказалась необычайно длинной, что свидетельствует о феноменальном слухе. По способности учуять добычу в темноте шувуйя превосходила даже сипуху — птицу с самым лучшим слухом.
Комбинация чрезвычайного слуха и острого ночного зрения у динозавра задокументирована впервые.
Анна Лысенко