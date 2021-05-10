12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Появилась новая версия смерти Наполеона
Эфирные масла из любимого одеколона императора могли разрушить его эндокринную систему и привести к опухоли в желудке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наполеон Бонапарт мог умереть
Бывший император Франции умер 5 мая 1821 года на острове Святой Елены в Атлантическом океане, где пребывал в изгнании. Вскрытие показало, что причиной его смерти стал рак желудка.
Однако биомедик Парвез Харис из Лестерского университета предположил, что Наполеон мог отравиться эфирными маслами из его любимого аромата.
Известно, что император использовал огромное количество одеколона. Парфюмер Наполеона, Жерве Шарден, имел постоянный заказ на поставку императору 50 флаконов одеколона в месяц.
Предыдущие исследования в США показали, что эфирные масла могут негативно действовать на эндокринную систему, влиять на выработку гормонов, приводить к нарушениям и опухолям.
По словам профессора Хариса, длительное чрезмерное воздействие эфирных масел во многом объясняет ухудшение здоровья Наполеона в последние годы его жизни и даже рак желудка.
Коммерческое производство одеколонов началось в 1792 году. Сперва их могли позволить себе только очень богатые люди.
До сих пор появлялись версии о том, что рак желудка Наполеона мог быть вызван воздействием мышьяка, который использовался в обоях и косметике того времени.
«Я не сомневаюсь, что основным ядом был одеколон, хотя совместное воздействие вместе с другими химикатами, включая мышьяк, ухудшило здоровье Наполеона и привело, в конечном итоге, к смерти от рака желудка», — цитирует профессора Daily Mail.
Анна Лысенко