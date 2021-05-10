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12:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Появилась новая версия смерти Наполеона

Эфирные масла из любимого одеколона императора могли разрушить его эндокринную систему и привести к опухоли в желудке.

Наполеон Бонапарт мог умереть из-за своей одержимости одеколоном, говорится в новом исследовании ученого из Великобритании.

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Бывший император Франции умер 5 мая 1821 года на острове Святой Елены в Атлантическом океане, где пребывал в изгнании. Вскрытие показало, что причиной его смерти стал рак желудка.

Однако биомедик Парвез Харис из Лестерского университета предположил, что Наполеон мог отравиться эфирными маслами из его любимого аромата.

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Известно, что император использовал огромное количество одеколона. Парфюмер Наполеона, Жерве Шарден, имел постоянный заказ на поставку императору 50 флаконов одеколона в месяц.

Предыдущие исследования в США показали, что эфирные масла могут негативно действовать на эндокринную систему, влиять на выработку гормонов, приводить к нарушениям и опухолям.

По словам профессора Хариса, длительное чрезмерное воздействие эфирных масел во многом объясняет ухудшение здоровья Наполеона в последние годы его жизни и даже рак желудка.

Коммерческое производство одеколонов началось в 1792 году. Сперва их могли позволить себе только очень богатые люди.

Известно, что Наполеон не любил врачей и редко обращался к ним за помощью. Однако он считал, что одеколон «защищает его от многих болезней». Не менее 20 лет он обильно душился, поливая одеколоном волосы, а иногда даже пил его.

До сих пор появлялись версии о том, что рак желудка Наполеона мог быть вызван воздействием мышьяка, который использовался в обоях и косметике того времени.

«Я не сомневаюсь, что основным ядом был одеколон, хотя совместное воздействие вместе с другими химикатами, включая мышьяк, ухудшило здоровье Наполеона и привело, в конечном итоге, к смерти от рака желудка», — цитирует профессора Daily Mail.

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