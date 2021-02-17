12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Раскрыта тайна гибели знаменитого фараона
Он возглавил борьбу Египта с гиксосами и погиб на поле боя от жестоких ран.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Фараон Секененра Таа II, который правил в Верхнем Египте около 15 лет, погиб на поле боя от многочисленных ран, нанесенных по голове кинжалами, топорами и копьями.
Результаты компьютерной томографии показали, что на мумии фараона даже больше ранений, чем считалось прежде. Часть из них бальзамировщики пытались тщательно замаскировать, говорится в исследовании, опубликованном в Frontiers in Medicine.
Мумию фараона, жившего в XVI веке до нашей эры, обнаружили в комплексе
«Это говорит о том, что Секененра находился на передовой со своими солдатами, рискуя своей жизнью, чтобы освободить Египет», — говорится в заявлении ведущего автора исследования Сахар Салим, профессора радиологии Каирского университета.
Секененра Таа II возглавил борьбу с гиксосами — народами, завоевавшими часть Древнего Египта в
Гиксосы оказали серьезное влияние на египетскую культуру и военное дело. После гиксосского периода в Египте появился более сложный лук, различные виды мечей и кинжалов, новый тип щита, кольчуга, металлический шлем, а также двухколёсная военная колесница.
Анна Лысенко