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12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Раскрыта тайна гибели знаменитого фараона

Он возглавил борьбу Египта с гиксосами и погиб на поле боя от жестоких ран.

Источник: Sahar Saleem
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Фараон Секененра Таа II, который правил в Верхнем Египте около 15 лет, погиб на поле боя от многочисленных ран, нанесенных по голове кинжалами, топорами и копьями.

Результаты компьютерной томографии показали, что на мумии фараона даже больше ранений, чем считалось прежде. Часть из них бальзамировщики пытались тщательно замаскировать, говорится в исследовании, опубликованном в Frontiers in Medicine.

Мумию фараона, жившего в XVI веке до нашей эры, обнаружили в комплексе Дейр-эль-Бахри напротив Луксора в 1881 году. Находку перевезли в Каир, где ее исследовал французский египтолог Гастоном Масперо. В 1886 году он описал многочисленные раны на теле Секененры, погибшего в возрасте от 35 до 40 лет. Масперо предположил, что Секененра погиб на поле боя или в результате заговора. Его окружили несколько человек и напали одновременно.

Новое исследование подтвердило его догадку и показало многочисленные лицевые раны: разрез на лбу, порезы вокруг глаз и щек, а также ножевое ранение в основании черепа, которое могло достигнуть ствола мозга.
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«Это говорит о том, что Секененра находился на передовой со своими солдатами, рискуя своей жизнью, чтобы освободить Египет», — говорится в заявлении ведущего автора исследования Сахар Салим, профессора радиологии Каирского университета.

Секененра Таа II возглавил борьбу с гиксосами — народами, завоевавшими часть Древнего Египта в XVIII—XVI веках до н. э. Гиксосы владели Средним Египтом и Дельтой, а Верхний Египет со столицей в Фивах оставался за египетскими фараонами.

Гиксосы оказали серьезное влияние на египетскую культуру и военное дело. После гиксосского периода в Египте появился более сложный лук, различные виды мечей и кинжалов, новый тип щита, кольчуга, металлический шлем, а также двухколёсная военная колесница.

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