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13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Канады обнаружила в своем доме потайную лестницу

Она была построена 148 лет назад.

Линдси Грумметт из Канады внезапно обнаружила в своем доме скрытую дверь, а за ней лестницу.

Девушка недавно сменила место жительства и затеяла в своем новом доме ремонт. На втором этаже она увидела заколоченную гвоздями дверь. Открыв ее, озадаченная Линдси обнаружила лестницу, ведущую куда-то наверх.

@grummlinds

My house may or may not have a secret passage... and probably a few ghosts. ##fypシ

♬ original sound - Lindsay Grummett

Девушка решила не испытывать судьбу и не исследовать потайную лестницу самостоятельно. Линдси стала дожидаться возвращения своего парня из поездки.

Позже она сообщила, что лестница, вероятно, когда-то вела на чердак. Дом был построен 148 лет назад, и с тех пор его планировка менялась.

С момента загрузки видео о потайной лестнице несколько дней назад его посмотрели почти 8 миллионов человек. Подписчики Линдси шутят о «лестнице в другое измерение» и обитающих на чердаке призраках.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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