Жительница Канады обнаружила в своем доме потайную лестницу

Линдси Грумметт из Канады внезапно обнаружила в своем доме скрытую дверь, а за ней лестницу.
Девушка недавно сменила место жительства и затеяла в своем новом доме ремонт. На втором этаже она увидела заколоченную гвоздями дверь. Открыв ее, озадаченная Линдси обнаружила лестницу, ведущую куда-то наверх.
Девушка решила не испытывать судьбу и не исследовать потайную лестницу самостоятельно. Линдси стала дожидаться возвращения своего парня из поездки.
Позже она сообщила, что лестница, вероятно, когда-то вела на чердак. Дом был построен 148 лет назад, и с тех пор его планировка менялась.
С момента загрузки видео о потайной лестнице несколько дней назад его посмотрели почти 8 миллионов человек. Подписчики Линдси шутят о «лестнице в другое измерение» и обитающих на чердаке призраках.