18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайские власти проведут разделительную линию на вершине Эвереста
Согласно задумке это поможет туристам соблюдать социальную дистанцию
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Китайские чиновники решили обезопасить альпинистов, поднимающихся на Эверест, от заражения коронавирусом. В связи с этим на пике планируется создать разделительную линию, которая поможет туристам соблюдать социальную дистанцию. Как будет выглядеть эта линия на вершине — пока неясно.
Сообщается, что альпинистам из Китая будет запрещено пересекать разделитель и общаться с коллегами с непальской стороны. Китайские СМИ пишут, что границу на вершине будут строить тибетские гиды по альпинизму, сопровождающие туристические группы при восхождении.
Эксперт по альпинизму Анг Церинг Шерпа в интервью журналистам негативно высказался об этой затее.
Отметим, что и Китай, и Непал в 2020 году приостановили восхождение на Эверест
Екатерина Гура