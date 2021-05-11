18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Гонконге грабители пытались украсть $25,7 миллиона с помощью водяного пистолета
Один из них угрожал кассиру ручкой
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Полицейские из Гонконга в середине мая столкнулись с необычным преступлением. Двое мужчин пытались ограбить местную компанию, занимающуюся выдачей кредитов, с помощью игрушечного водяного пистолета.
Преступники ворвались в офис и требовали выдать им 200 миллионов гонконгских долларов (около 25,7 миллионов долларов США). Однако испугаться сотрудники фирмы не успели, так как разглядели в руках грабителей синие пластмассовые пистолеты. Осознав свой провал, преступники сбежали с места преступления, но один из них позже вернулся с теми же требованиями, угрожая работникам обычной шариковой ручкой. Конечно, никаких денег ему никто не выдал.
Полиция задержала
Сообщается, что молодого человека, скорее всего, отправят в больницу для психиатрической экспертизы.
Екатерина Гура