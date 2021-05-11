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18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Гонконге грабители пытались украсть $25,7 миллиона с помощью водяного пистолета

Один из них угрожал кассиру ручкой

Источник: Esa Riutta/CC0

Полицейские из Гонконга в середине мая столкнулись с необычным преступлением. Двое мужчин пытались ограбить местную компанию, занимающуюся выдачей кредитов, с помощью игрушечного водяного пистолета.

Преступники ворвались в офис и требовали выдать им 200 миллионов гонконгских долларов (около 25,7 миллионов долларов США). Однако испугаться сотрудники фирмы не успели, так как разглядели в руках грабителей синие пластмассовые пистолеты. Осознав свой провал, преступники сбежали с места преступления, но один из них позже вернулся с теми же требованиями, угрожая работникам обычной шариковой ручкой. Конечно, никаких денег ему никто не выдал.

Полиция задержала грабителя-неудачника. Им оказался 27-летний местный безработный. Его 30-летний подельник сейчас находится в розыске, пишет South China Morning Post.

Сообщается, что молодого человека, скорее всего, отправят в больницу для психиатрической экспертизы.

Екатерина Гура

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