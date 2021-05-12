Потерянное в Тихом океане обручальное кольцо нашли надетым на рыбу

Дайвер Сьюзан Прирор, живущая на острове Норфолк, во время своего очередного погружения в начале мая стала свидетелем необычного зрелища. Под водой она увидела маленькую рыбку, на которой было надето золотое обручальное кольцо. Прирор сделала несколько снимков рыбы с украшением, но попытки ее поймать не увенчались успехом.
Добравшись домой, дайвер запостила фото в соцсети в поисках владельца кольца и очень быстро вышла на Сьюзи Квинтали и ее супруга Нэйтана Ривза, живущих в австралийском городе Голд Кост.
Оказалось, что во время семейного отдыха на острове Норфолк весной 2021 года Нэйтан забыл снять кольцо и во время ныряния оно соскользнуло с пальца. Супруги понимали, что, вероятнее всего, больше никогда не увидят драгоценность стоимостью в тысячу долларов, а потому никаких надежд не питали. Но все равно опубликовали в местных группах в соцсетях объявление о пропаже кольца. Именно через такое объявление дайвер Сьюзан Прирор нашла супругов.
По словам ныряльщицы, поймать рыбку с кольцом она не смогла, но знает, что та обитает в коралловых рифах недалеко от берега.
Сьюзан также оповестила о находке других дайверов и рыбаков, которые согласились помочь в поимке «золотой» рыбки, пишет Daily Mail.