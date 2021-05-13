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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В нью-йоркском парке появился «призрачный лес» из мертвых деревьев

Его создали, чтобы привлечь внимание к изменению климата.

В нью-йоркском парке Мэдисон-сквер в середине мая появилась необычная природная инсталляция под названием «Призрачный лес». Она представляет собой 49 погибших атлантических белых кедров, высаженных в парке.

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Автором экспозиции стала американская художница Майя Лин, которая таким образом решила привлечь внимание к проблеме изменения климата.

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Как пояснила художница, термин «призрачный лес» относится к мертвым лесам, которые когда-то были живыми, однако погибли из-за различных неожиданных факторов. В частности, деревья, высаженные в Нью-Йорке, когда-то украшали «Сосновые пустоши» в Нью-Джерси, но погибли от затопления соленой водой.

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Лин рассказала, что деревья погибают намного быстрее, чем мы думаем. «В Калифорнии их губят лесные пожары. На Восточном побережье — поднявшиеся моря, которые затапливают леса соленой водой, а в центральных штатах деревья губят жуки, численность которых возрастает из-за слишком теплых зим», — рассказала Лин в интервью CNN.

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Экспозиция «Призрачный лес» пробудет в Мэдисон-сквер до ноября. После символической смены сезонов мертвые деревья из парка уберут.

Екатерина Гура

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