16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В нью-йоркском парке появился «призрачный лес» из мертвых деревьев
Его создали, чтобы привлечь внимание к изменению климата.
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Автором экспозиции стала американская художница Майя Лин, которая таким образом решила привлечь внимание к проблеме изменения климата.
Как пояснила художница, термин «призрачный лес» относится к мертвым лесам, которые
Лин рассказала, что деревья погибают намного быстрее, чем мы думаем. «В Калифорнии их губят лесные пожары. На Восточном побережье — поднявшиеся моря, которые затапливают леса соленой водой, а в центральных штатах деревья губят жуки, численность которых возрастает
Экспозиция «Призрачный лес» пробудет в
Екатерина Гура