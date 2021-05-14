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16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Англии приняла за детские рисунки коллекцию картин за $50 тысяч

Она вовремя решила показать ее специалистам.

Эксперт английского аукционного дома Hansons Auctioneers Джеспер Марш в апреле этого года получил вызов на оценку картин и старинных предметов в английском городе Банбери. Как ему рассказала владелица коллекции, она собралась переезжать в новый дом и упаковывала вещи в коробки, пока не нашла на чердаке забытую коллекцию картин, которую еще 70 лет назад из Канады привез ее отец.

Paintings found boxed up in Oxfordshire home sell for THOUSANDS thanks to valuer’s...

Опубликовано Charles Hanson Среда, 12 мая 2021 г.
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Женщина отметила, что ее отец хорошо разбирался в искусстве, но никогда не говорил ничего особенного про картины, которые больше напоминали детские рисунки, чем серьезное творчество. Тем не менее, британка пригласила аукционистов.

Внимательно изучив картины, Марш понял, что нашел коллекцию работ известной канадской художницы Мод Льюис. Эксперт связался с коллегами из аукционного дома Sotheby’s в Онтарио, которые уже продавали картины Льюис.

В итоге все работы художницы, незаслуженно пролежавшие на чердаке почти 70 лет, были выставлены на аукцион, где и были проданы. Итоговая цена коллекции составила более 50 тысяч долларов, а большинство работ вернулись на историческую родину в Канаду, сообщается на сайте Hansons.

Екатерина Гура

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