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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 22 мая

Великое Чилийское землетрясение, основание Третьяковской галереи, начало войны Алой и Белой Розы и другие памятные события этого дня.

Источник: Viktor Forgacs/CC0

Всемирный день готов

Ежегодно 22 мая представители субкультуры готов отмечают свой праздник. Готы появились в конце 1970-х годов в Великобритании на базе панк-движения. Для представителей субкультуры характерен мрачный образ, интерес к готической музыке, мистике, чёрному юмору, фильмам и литературе ужасов.

Идея праздновать День готов принадлежит британскому диджею Cruel Britannia. В 2009 году он организовал дневную программу готической музыки на популярном британском радио BBC Radio 6 Music. С тех пор концерты готической музыки проходят в этот день по всему миру.

Начало войны Алой и Белой Розы

22 мая 1455 года первой битвой при Сент-Олбансе началась война Алой и Белой Розы. Две ветви английской династии Плантагенетов — Ланкастеры и Йорки — стали бороться между собой за власть.

Вооруженные конфликты длились больше 30 лет и завершилась победой Генриха Тюдора из боковой ветви дома Ланкастеров, основавшего династию. Она правила Англией и Уэльсом в течение 117 лет.

Война принесла разрушения и бедствия населению Англии. В ходе конфликта погибло немало представителей английской феодальной аристократии.

Основана Третьяковская галерея

22 мая 1856 года русский предприниматель и меценат Павел Третьяков купил две первых картины для своей коллекции. Это были «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова. Тем самым было положено начало коллекции Государственной Третьяковской галереи.

В 1867 году галерея была открыта для посещения, а в 1892 году передана в собственность Москве. По состоянию на 2018 год экспозиция насчитывала более 180 тысяч предметов: живопись, скульптуру, изделия из драгоценных металлов, созданные с XI по XX век.

Великое Чилийское землетрясение

22 мая 1960 года в Чили началось сильнейшее землетрясение в истории наблюдений на планете. Его магнитуда составила, по разным оценкам, от 9,3 до 9,5 баллов.

Эпицентр располагался возле города Вальдивия. Волны возникшего цунами достигали высоты 10 м и нанесли значительный ущерб городу Хило на Гавайях примерно в 10 тысячах км от эпицентра. Остатки цунами достигли берегов США, Японии, Филиппин, Китая, Новой Зеландии и Австралии.

Главный удар, серия повторных толчков и последующее цунами унесли жизни более 5,7 тысяч человек. Было уничтожено около 20% промышленного потенциала Чили.

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Катастрофа Airbus A320 под Карачи

22 мая 2020 года самолет Airbus A320−214 авиакомпании Pakistan International Airlines, выполнявший внутренний рейс по маршруту Лахор-Карачи, рухнул в жилом районе во время второго захода на посадку в аэропорту Карачи. Из находившихся на его борту 99 человек выжили двое.

Расследование показало, что самолет был полностью исправен. При первой попытке приземления он не выпустил шасси, несколько раз коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению обоих его двигателей.

Пилоты не обратили внимания на предупреждение диспетчеров о высоте полета. Во время посадки они обсуждали ситуацию с распространением COVID-19, который затронул их семьи, и не были сосредоточены на управлении лайнером, что в итоге привело к катастрофе.

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