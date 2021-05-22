00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 22 мая
Великое Чилийское землетрясение, основание Третьяковской галереи, начало войны Алой и Белой Розы и другие памятные события этого дня.
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Ежегодно 22 мая представители субкультуры готов отмечают свой праздник. Готы появились в конце 1970-х годов в Великобритании на базе
Идея праздновать День готов принадлежит британскому диджею Cruel Britannia. В 2009 году он организовал дневную программу готической музыки на популярном британском радио BBC Radio 6 Music. С тех пор концерты готической музыки проходят в этот день по всему миру.
22 мая 1455 года первой битвой при
Вооруженные конфликты длились больше 30 лет и завершилась победой Генриха Тюдора из боковой ветви дома Ланкастеров, основавшего династию. Она правила Англией и Уэльсом в течение 117 лет.
Война принесла разрушения и бедствия населению Англии. В ходе конфликта погибло немало представителей английской феодальной аристократии.
22 мая 1856 года русский предприниматель и меценат Павел Третьяков купил две первых картины для своей коллекции. Это были «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова. Тем самым было положено начало коллекции Государственной Третьяковской галереи.
В 1867 году галерея была открыта для посещения, а в 1892 году передана в собственность Москве. По состоянию на 2018 год экспозиция насчитывала более 180 тысяч предметов: живопись, скульптуру, изделия из драгоценных металлов, созданные с XI по XX век.
22 мая 1960 года в Чили началось сильнейшее землетрясение в истории наблюдений на планете. Его магнитуда составила, по разным оценкам, от 9,3 до 9,5 баллов.
Эпицентр располагался возле города Вальдивия. Волны возникшего цунами достигали высоты 10 м и нанесли значительный ущерб городу Хило на Гавайях примерно в 10 тысячах км от эпицентра. Остатки цунами достигли берегов США, Японии, Филиппин, Китая, Новой Зеландии и Австралии.
Главный удар, серия повторных толчков и последующее цунами унесли жизни более 5,7 тысяч человек. Было уничтожено около 20% промышленного потенциала Чили.
22 мая 2020 года самолет Airbus A320−214 авиакомпании Pakistan International Airlines, выполнявший внутренний рейс по маршруту
Расследование показало, что самолет был полностью исправен. При первой попытке приземления он не выпустил шасси, несколько раз коснулся
Пилоты не обратили внимания на предупреждение диспетчеров о высоте полета. Во время посадки они обсуждали ситуацию с распространением COVID-19, который затронул их семьи, и не были сосредоточены на управлении лайнером, что в итоге привело к катастрофе.