14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
На пляжи Сахалина выбросило тонны икры сельди
Местные жители удобряют «даром моря» огороды.
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На берег Сахалина штормом выбросило огромное количество икры сельди.
«Сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 км по берегу на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10−15 см», — сообщил в соцсети глава «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.
По его словам, инцидент на берегу залива Анива нельзя назвать экстраординарным. «Как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра — еще одно свидетельство обильных нерестовых подходов. И да, это обычный, нормальный элемент жизненного цикла
Местные жители решили, что пропадать зря икра не должна. Они грузят ее в автомобили и вывозят на огороды в качестве удобрения.
В конце апреля в заливе Анива местные жители ловили селедку руками. На побережье Корсаковского района рыба пришла на нерест.
Анна Лысенко