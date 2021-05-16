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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляжи Сахалина выбросило тонны икры сельди

Местные жители удобряют «даром моря» огороды.

На берег Сахалина штормом выбросило огромное количество икры сельди.

«Сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 км по берегу на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10−15 см», — сообщил в соцсети глава «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По его словам, инцидент на берегу залива Анива нельзя назвать экстраординарным. «Как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра — еще одно свидетельство обильных нерестовых подходов. И да, это обычный, нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди, и это никакая не трагедия!» — объяснил эксперт.

Местные жители решили, что пропадать зря икра не должна. Они грузят ее в автомобили и вывозят на огороды в качестве удобрения.

В конце апреля в заливе Анива местные жители ловили селедку руками. На побережье Корсаковского района рыба пришла на нерест.

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