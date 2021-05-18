18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Венгрии объединяет себя с животными в уникальных автопортретах
Выглядит это завораживающе, но немного жутко.
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Будапештская художница и фотограф Флора Борси уже несколько лет ведет захватывающий фотопроект под названием Animeyed. В этой серии она совмещает свои автопортреты с портретами животных и птиц, превращая их в одно причудливое изображение.
По словам Борси, идея проекта появилась, когда она пыталась сделать селфи со своей собакой.
Этот снимок и стал вдохновением для проекта Animeyed.
Кстати, ранее художница делала серию фоторабот под названием «Селфи», в которой фотошопила себя на старые снимки знаменитостей.
Екатерина Гура