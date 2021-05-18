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18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Венгрии объединяет себя с животными в уникальных автопортретах

Выглядит это завораживающе, но немного жутко.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Будапештская художница и фотограф Флора Борси уже несколько лет ведет захватывающий фотопроект под названием Animeyed. В этой серии она совмещает свои автопортреты с портретами животных и птиц, превращая их в одно причудливое изображение.

По словам Борси, идея проекта появилась, когда она пыталась сделать селфи со своей собакой.

Сделав фото, она поняла, что на снимке собачий глаз выглядел точно так же, как ее собственный.

Этот снимок и стал вдохновением для проекта Animeyed.

Кстати, ранее художница делала серию фоторабот под названием «Селфи», в которой фотошопила себя на старые снимки знаменитостей.

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