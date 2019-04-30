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19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Венгрии поместила себя на старые снимки выдающихся личностей

Настоящее путешествие во времени.

Венгерский фотограф и визуальный художник Флора Борси сделала забавный проект под названием «Селфи». В рамках этого проекта девушка фотошопит себя на старые (преимущественно черно-белые) фото знаменитых музыкантов, актеров, ученых и выдающихся личностей.

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Мэрилин Монро

Для того, чтобы полностью соответствовать времени и стилю, Борси специально подбирает прически, наряды и освещение на снимках.

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Джон Леннон

В итоге черно-белые снимки Борси в компании разных знаменитостей трудно отличить от настоящих фото.

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Махатма Ганди
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Зигмунд Фрейд
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Альберт Эйнштейн
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Сальвадор Дали
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Одри Хепберн

Екатерина Гура

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