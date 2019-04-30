19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Венгрии поместила себя на старые снимки выдающихся личностей
Настоящее путешествие во времени.
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Настоящее путешествие во времени.
Венгерский фотограф и визуальный художник Флора Борси сделала забавный проект под названием «Селфи». В рамках этого проекта девушка фотошопит себя на старые (преимущественно черно-белые) фото знаменитых музыкантов, актеров, ученых и выдающихся личностей.
Для того, чтобы полностью соответствовать времени и стилю, Борси специально подбирает прически, наряды и освещение на снимках.
В итоге
Екатерина Гура
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