11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биолог фотографирует загадочных морских существ в ночном океане (фото)
Его снимки не только представляют художественную ценность, но и помогают ученым в изучении морских обитателей.
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Морской биолог и фотограф Джефф Милисен уже много лет исследует подводное пространство Тихого океана с помощью ночной фотографии. Милисен является одним из самых известных фотографов, так называемой, «черной воды», когда морские обитатели снимаются на «черном фоне» в естественной среде, чтобы ничто не отвлекало зрителя от их портретов.
«Черная вода» на снимках получается благодаря ночному погружению. Когда под водой не остается никаких источников света. С помощью специальных
Такие снимки не только выглядят очень эффектно, но и представляют большую ценность для ученых, ведь благодаря им они могут внимательно изучить морских существ в их естественной среде без необходимости ловить и поднимать их на поверхность.
Милисен, который и сам является морским биологом, недавно издал книгу фотографий под названием «Руководство по погружению в черную воду на Гавайях» с фотографиями более 300 морских обитателей с их детальными описаниями.
Екатерина Гура