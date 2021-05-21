Как в России отреагировали на выступление Илона Маска

Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко, также на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас.
Губернатор Калужской области стал первым из российских представителей власти, который пригласил Маска построить завод Tesla на территории своего региона. Владислав Шапша указал в качестве возможных преимуществ, что в Калужской области уже сформирован автомобильный кластер, дополняет «Лента.ру».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил за строительство завода Tesla в Московской области, указав, что в регионе безупречная логистика и лучшие кадры, а также упомянул производство Mercedes в регионе.
Глава Удмуртии пообещал компании Маска налоговые льготы и функционирование в индустриальных парках в случае строительства завода в этом регионе. Александр Бречалов уточнил, что в Удмуртии есть участок 200 гектаров рядом с Ижевском.
У нас делали легендарные «Москвичи» и автомобили «Иж». Сейчас мы поставили на поток выпуск «Лады Весты» и готовы запустить «Теслу».
Александр Бречаловглава Удмуртской Республики (цитата по ТАСС)
Заявление Маска не осталось без внимания российских автопроизводителей. Представитель АвтоВАЗа заявил «Daily Storm», что концерн не видит в американской компании Tesla своего конкурента на рынке.
С учетом современной стоимости электромобилей и стоимости любой модели «Лада», которая на сегодня является самым доступным автомобилем, здесь никакой конкуренции быть не может. Каждый автомобиль займет свою нишу. На АвтоВАЗ никак не повлияет возможный выход Tesla на российский рынок в связи с тем, что эти автомобили находятся в совершенно разных ценовых сегментах.
Сергей Ильинскийпресс-секретарь АвтоВАЗа (цитата по Daily Storm)
Маск выступил на форуме «Новое знание» в формате открытого диалога с молодежью по приглашению пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков не исключил, что в будущем может состояться встреча президента России Владимира Путина и главы SpaceX.