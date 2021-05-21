Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 маяОткрытие острова Святой Елены в Атлантическом океане, основание Международной федерации футбола и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
15Ситуация после стрельбы в казанской школе № 175
16Обострение палестино-израильского конфликта
14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как в России отреагировали на выступление Илона Маска

Миллиардер, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск выступил по видеосвязи на российском форуме «Новое знание». Среди самых резонансных заявлений предпринимателя, касающихся России — анонс строительства завода Tesla и официальной продажи электрокаров.

Источник: РИА "Новости"
Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко, также на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас.
Илон Маск
Во время загрузки произошла ошибка.

Вот как отреагировали на его слова в ряде регионов:

Губернатор Калужской области стал первым из российских представителей власти, который пригласил Маска построить завод Tesla на территории своего региона. Владислав Шапша указал в качестве возможных преимуществ, что в Калужской области уже сформирован автомобильный кластер, дополняет «Лента.ру».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил за строительство завода Tesla в Московской области, указав, что в регионе безупречная логистика и лучшие кадры, а также упомянул производство Mercedes в регионе.

Глава Удмуртии пообещал компании Маска налоговые льготы и функционирование в индустриальных парках в случае строительства завода в этом регионе. Александр Бречалов уточнил, что в Удмуртии есть участок 200 гектаров рядом с Ижевском.

У нас делали легендарные «Москвичи» и автомобили «Иж». Сейчас мы поставили на поток выпуск «Лады Весты» и готовы запустить «Теслу».
Александр Бречалов
глава Удмуртской Республики (цитата по ТАСС)

Заявление Маска не осталось без внимания российских автопроизводителей. Представитель АвтоВАЗа заявил «Daily Storm», что концерн не видит в американской компании Tesla своего конкурента на рынке.

С учетом современной стоимости электромобилей и стоимости любой модели «Лада», которая на сегодня является самым доступным автомобилем, здесь никакой конкуренции быть не может. Каждый автомобиль займет свою нишу. На АвтоВАЗ никак не повлияет возможный выход Tesla на российский рынок в связи с тем, что эти автомобили находятся в совершенно разных ценовых сегментах.
Сергей Ильинский
пресс-секретарь АвтоВАЗа (цитата по Daily Storm)

Маск выступил на форуме «Новое знание» в формате открытого диалога с молодежью по приглашению пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков не исключил, что в будущем может состояться встреча президента России Владимира Путина и главы SpaceX.

Новость дополняется.

Путин назвал причину подорожания продуктов
В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей
В России упростили получение налогового вычета
Российские города засыпало крупным градом (фото)
Редчайший цветок «Царица ночи» зацвел на Урале (фото)
Выбраны самые захватывающие снимки Земли, сделанные из космоса
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Китай испытал военно-морскую пушку Гатлинга с 20 стволами Что известно?
Горячие темы на Авто
Евровидение, Манижа. 228
С Днём ПионЭрии, Друзья! 173
Об одуванчиках. 129
Что-то мне жутко стало от таких планов правительства. 122
Новости партнеров
Рожденным в 1950-1991 годах полагается разовая выплата: как ее получить
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Gnezdo.ru
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Час назад сообщили о внезапной смерти
Роскошный подарок дочери Меган Маркл. Что получит
Его красота очаровала всех: а гляньте на сына
Леди
Миллионы на украшения и сапоги: сколько тратят звездные дети Рассказываем, что носят дочка Ренаты Литвиновой и сын Валерии
Дом
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
6 стильных шведских кухонь, которые приводят в восторг
Осторожно: 7 ошибок при обустройстве дачного участка
Как оформить спальню: самые простые советы и идеи
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь