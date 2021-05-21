16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотни людей приехали в Калифорнию, чтобы увидеть редкий гигантский цветок
Он цветет примерно раз в десять лет.
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Садовник Соломон Лейва из калифорнийского города Аламеда в середине мая решил сделать подарок всем любителям необычного и на заброшенной заправочной станции организовал показ редчайшего и крупнейшего цветка в мире.
Растение amorphophallus titanum, также известное как «трупный цветок», имеет гигантский клубень и цветет примерно один раз в десять лет.
Обычно наблюдать цветение можно всего пару дней. Его соцветие считается одним из самых больших в мире, при этом свое неофициальное название «трупный цветок» он получил
Это растение довольно редкое и обычно его можно увидеть лишь в ботанических садах. А вот увидеть сам момент цветения — это настоящая удача.
Владелец растения рассказал, что цветет оно лишь когда луковица становится достаточно крупной и сильной. Иногда на образования цветка может уйти и до 20 лет.
Цветку Лейва сейчас уже 18 лет, мужчина дал ему имя Брунхильда. Садовник отметил, что хотел разделить с другими людьми свое восхищение и радость по поводу цветения, а потому выставил растение напоказ. Все желающие (а их было более тысячи) могли посмотреть, понюхать, потрогать и сфотографироваться рядом с цветком, сообщает KGO-TV.
Екатерина Гура