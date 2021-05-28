00:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 28 мая
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День пограничника в России
Сегодня в России и некоторых бывших советских республиках отмечается День пограничника. Это профессиональный праздник личного состава пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России. Праздник был учрежден на государственном уровне Указом Президента РФ от 23 мая 1994.
В День пограничника в России проходят церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата, мемориальным доскам и памятникам тем людям, кто погиб или совершил подвиг, стоя на страже интересов Отчизны. Высокопоставленные чиновники поздравляют со знаковым для многих событием, направляют грамоты. Командование вручает ценные подарки и благодарности. Внеочередные звания и повышения в должностях получают особо отличившиеся служащие.
28 мая (16 мая по старому стилю) 1858 года в городе Айгуне был заключен договор между Российской империей и маньчжурской Империей Цин. Им была установлена
В этот день в 1938 году была образована Мурманская область. До этого времени она существовала как Мурманский округ в составе Ленинградской области. На юге Мурманская область граничит с Карелией, на западе с Финляндией, на
Это самый северный регион Европейской части России, большей частью расположенный за Полярным кругом. Здесь расположено более 111 тысяч озер и 20 тысяч рек, общая протяженность которых свыше 60 тысяч километров, что в 1,5 раза превышает длину экватора.
28 мая 1961 года в Лондоне была создана независимая правозащитная организация «Международная амнистия» (Amnesty International). Это неправительственная организация, которая ставит своей целью «предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека».
«Международная амнистия» стремится освободить всех узников совести, обеспечить справедливый и скорый суд для политических заключенных, отменить смертную казнь, прекратить пытки и жестокое обращение с заключенными, а также прекратить внесудебные казни и «исчезновения» людей.
В 1987 году в этот день на Красной площади в Москве появился немецкий легкомоторный самолет «Сессна-172 Скайхок». Им управлял 18-летний
В 18.55 Руст подрулил к Покровскому собору и более 10 минут раздавал окружающим автографы. Вскоре его арестовали. Суд состоялся спустя три месяца. Матиаса обвинили в хулиганстве и приговорили к четырем годам лишения свободы. Примерно через год он попал под амнистию. В Европе Матиусу пришлось оплатить штраф, который выставили ему финские власти за поисковую операцию: пока Матиас летел к Москве, они все это время разыскивали пропавший самолет, думая, что он разбился и утонул.