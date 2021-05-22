11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Школьник из Индии сделал сверхдетальное фото Луны
Понадобилось «сшить» больше 50 тысяч кадров.
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16-летний
Старшеклассник объединил более 50 тысяч фотографий естественного спутника Земли в одно изображение, благодаря чему на фото стали видны мельчайшие подробности лунного рельефа, сообщает OneIndia.
Пратамеш увлекается астрономией с детства, состоит в одном из старейших астрономических клубов страны, а последние 3−4 года серьезно изучает астрофотографию.
В комментарии журналистам парень рассказал, что
Юноша снимал Луну с помощью присоединенной к телескопу камеры около 5 часов. Затем ему понадобилось еще около 40 часов для обработки снимков.
Анна Лысенко