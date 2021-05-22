12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дорогу в Южно-Сахалинске засыпало рыбой (видео)
Местные жители собирают ее в пакеты.
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В поселке городского типа Новоалександровск, который входит в состав
Рыбу в районе железнодорожного переезда растерял перевозивший ее КамАЗ. Возможно, причиной стали неровности дороги, сообщает местное издание Sakhalin.info.
Проезжающие мимо жители города останавливаются и собирают рыбу.
Анна Лысенко