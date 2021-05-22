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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дорогу в Южно-Сахалинске засыпало рыбой (видео)

Местные жители собирают ее в пакеты.

В поселке городского типа Новоалександровск, который входит в состав Южно-Сахалинска, одна из улиц оказалась засыпана селедкой, зубаткой, малороткой и другой рыбой.

Рыбу в районе железнодорожного переезда растерял перевозивший ее КамАЗ. Возможно, причиной стали неровности дороги, сообщает местное издание Sakhalin.info.

Проезжающие мимо жители города останавливаются и собирают рыбу.

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Анна Лысенко

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