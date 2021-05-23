14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Расшифрован геном женщины, жившей в Европе 35 тысяч лет назад
Доисторическая жительница Румынии была достаточно похожа на современных европейцев.
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Ученые впервые успешно расшифровали весь геном женщины, жившей в Румынии 35 тысяч лет назад.
Череп древней обитательницы Европы был найден в 1952 году в пещере Муйерилор рядом со множеством костей пещерного медведя. Это одни из самых древних останков человека современного типа, найденные в Румынии.
Предыдущий анализ показал, что женщина обладала современными чертами лица: высоким лбом, маленькой челюстью и небольшими надбровными дугами. Строение затылка наводило на мысль о возможном родстве с неандертальцами. Но расшифровка генома древней женщины учеными из Уппсальского университета (Швеция) преподнесла неожиданные результаты.
Женщина не являлась предком современных европейцев, а лишь предшественницей
Анализ генома также показал большое генетическое разнообразие жителей Румынии 35 тысяч лет назад. Этот результат удивил ученых. Дело в том, что останки людей, живших в Европе позже, не отличаются генетическим разнообразием. Исследователи считали, что это связано с трудностями миграции первых людей из Африки, которая началась примерно 80 тысяч лет назад. Но останки женщины из румынской пещеры опровергают эту гипотезу. Первое население Европы оказалось достаточно разнообразным генетически.
Скорее всего, удар по генетическому разнообразию древних европейцев был нанесен уже позже — во время последнего ледникового периода, говорят ученые.
Расшифровку генома женщины из пещеры Муйерилор исследователи считают небольшим прорывом. До сих пор было секвенировано очень мало полных геномов старше 30 тысяч лет.
Анна Лысенко