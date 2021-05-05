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12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросети «воссоздали» лицо Ивана Грозного

В его основе — знаменитая реконструкция Михаила Герасимова.

Энтузиаст машинного обучения Денис Ширяев показал, как выглядит лицо Ивана Грозного по версии нейросетей.

В качестве основы Ширяев использовал реконструкцию облика царя, созданную знаменитым ученым Михаилом Герасимовым еще в середине ХХ века, написал специалист в соцсети.

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В 1963 году в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля вскрыли могилу Ивана Грозного. Герасимов получил возможность реконструировать облик монарха. Ученый применил свой уникальный способ реконструкции лица по черепу и создал бюст, который хорошо известен как историкам, так и каждому школьнику.

«А я взял этот бюст-реконструкцию Ивана IV, скормил его нейронным сетям, обученным на десятках тысяч лиц, и получил примерно то, как он мог бы выглядеть», — написал Ширяев. Шапку Мономаха он дорисовал царю в фоторедакторе ради любопытства.

Ширяев уточнил, что облик не обязательно достоверный. «Это просто догадка нейронок», — добавил он.

«Тем не менее, всегда интересно смотреть на приблизительные лица из прошлого», — отметил он.

Анна Лысенко

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