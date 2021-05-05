12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросети «воссоздали» лицо Ивана Грозного
В его основе — знаменитая реконструкция Михаила Герасимова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Энтузиаст машинного обучения Денис Ширяев показал, как выглядит лицо Ивана Грозного по версии нейросетей.
В качестве основы Ширяев использовал реконструкцию облика царя, созданную знаменитым ученым Михаилом Герасимовым еще в середине ХХ века, написал специалист в соцсети.
В 1963 году в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля вскрыли могилу Ивана Грозного. Герасимов получил возможность реконструировать облик монарха. Ученый применил свой уникальный способ реконструкции лица по черепу и создал бюст, который хорошо известен как историкам, так и каждому школьнику.
«А я взял этот
Ширяев уточнил, что облик не обязательно достоверный. «Это просто догадка нейронок», — добавил он.
«Тем не менее, всегда интересно смотреть на приблизительные лица из прошлого», — отметил он.
Анна Лысенко