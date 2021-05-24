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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дикие животные покрасовались перед объективом фотоловушки

Сотрудники российского заповедника показали «фотосессию» тигра, медведей и оленя

Центр «Амурский тигр» совместно с сотрудниками Приморского охотнадзора установили новые фотоловушки в заказнике «Таежный» в Приморье.

Спустя несколько месяцев специалисты проверили записи и обнаружили, что возле камер кипит бурная лесная жизнь.

Так, перед фотоловушкой несколько раз дефилировал амурский тигр, который лично проверил и понюхал камеру, а затем лег на поляну перед ней и начал принимать разные позы.

Опубликовано Центр «Амурский тигр» Воскресенье, 23 мая 2021 г.

После тигра к камере вышли харза, барсук, семейство медведей и олень. Снимками с фотоловушки Центр «Амурский тигр» поделился на своей странице в соцсетях.

Опубликовано Центр «Амурский тигр» Воскресенье, 23 мая 2021 г.
Опубликовано Центр «Амурский тигр» Воскресенье, 23 мая 2021 г.
Опубликовано Центр «Амурский тигр» Воскресенье, 23 мая 2021 г.
Опубликовано Центр «Амурский тигр» Воскресенье, 23 мая 2021 г.

Екатерина Гура

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