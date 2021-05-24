Опубликовано Центр «Амурский тигр» Воскресенье, 23 мая 2021 г.
16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дикие животные покрасовались перед объективом фотоловушки
Сотрудники российского заповедника показали «фотосессию» тигра, медведей и оленя
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Центр «Амурский тигр» совместно с сотрудниками Приморского охотнадзора установили новые фотоловушки в заказнике «Таежный» в Приморье.
Спустя несколько месяцев специалисты проверили записи и обнаружили, что возле камер кипит бурная лесная жизнь.
Так, перед фотоловушкой несколько раз дефилировал амурский тигр, который лично проверил и понюхал камеру, а затем лег на поляну перед ней и начал принимать разные позы.
После тигра к камере вышли харза, барсук, семейство медведей и олень. Снимками с фотоловушки Центр «Амурский тигр» поделился на своей странице в соцсетях.
Екатерина Гура