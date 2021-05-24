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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке открылся остров-парк, стоящий на 132 колоннах (фото)

Там есть пешеходные дорожки, сад и три сцены для представлений.

В середине мая в историческом районе Митпэкинг, в южной части Манхэттена в Нью-Йорке, официально открылся остров-парк Литл-Айленд.

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Этот необычный парк построен над рекой Гудзон и стоит на 132 бетонных колоннах, напоминающих грибы или причудливые растения. Площадь Литл-Айленда равна 10 тысячам квадратных метров. Здесь есть три сцены для различных выступлений, большой сад, места для отдыха, а также пешеходные и велосипедные дорожки, которые и соединяют остров с берегом.

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Создателем этого впечатляющего проекта является известный британский архитектор Томас Хизервик, который ранее проектировал известную смотровую площадку The Vessel на Манхэттене и чашу олимпийского огня для игр в Лондоне 2012 года, сообщает Dezeen.

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Строительство Литл-Айленда началось еще в 2016-м, но через год остановилось из-за недовольства некоммерческой организации «Городской клуб Нью-Йорка». В 2019 году проект удалось перезапустить.

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Сообщается, что в парке работает круглосуточная охрана, а площадки планируется использовать для выступлений, концертов и дискотек. Проект стоимостью $260 миллионов профинансировали бизнесмен Барри Диллер и его супруга модельер Диана фон Фюрстенберг.

Екатерина Гура

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