17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нью-Йорке открылся остров-парк, стоящий на 132 колоннах (фото)
Там есть пешеходные дорожки, сад и три сцены для представлений.
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В середине мая в историческом районе Митпэкинг, в южной части Манхэттена в
Этот необычный парк построен над рекой Гудзон и стоит на 132 бетонных колоннах, напоминающих грибы или причудливые растения. Площадь
Создателем этого впечатляющего проекта является известный британский архитектор Томас Хизервик, который ранее проектировал известную смотровую площадку The Vessel на Манхэттене и чашу олимпийского огня для игр в Лондоне 2012 года, сообщает Dezeen.
Строительство
Сообщается, что в парке работает круглосуточная охрана, а площадки планируется использовать для выступлений, концертов и дискотек. Проект стоимостью $260 миллионов профинансировали бизнесмен Барри Диллер и его супруга модельер Диана фон Фюрстенберг.
Екатерина Гура