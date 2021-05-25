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15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пурпурно-розовый бриллиант продали на аукционе за рекордную сумму

Он был продан за 29,3 млн долларов

На аукционе Christie's в Гонконге с молотка ушло кольцо с уникальным пурпурно-розовым бриллиантом, получившим название «Сакура». Он был продан за рекордные 29,3 млн долларов и стал самым дорогим бриллиантом такого цвета, когда-либо проданным на аукционе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сакура» — очень необычный бриллиант. Его вес составляет 15,81 карата, хотя, по статистике, лишь 10% розовых бриллиантов весят более 0,2 карата.

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По словам председателя ювелирного отдела Christie's Викки Сек, пурпурно-розовый бриллиант был признан экспертами «безупречным», то есть любые дефекты могут быть видны только при близком увеличении. Обычно розовые бриллианты очень редко классифицируются как безупречные внутри, поскольку содержат много зернистости.

Кроме того, его классифицировали как «фантазийно-яркий», то есть бриллиант обладает насыщенным цветом, который встречается только у 4% розовых бриллиантов.

Окончательная цена платинового кольца с редким бриллиантом в 29,3 млн долларов не совпала с первоначальной максимальной оценкой аукционного дома в 38 млн долларов. Тем не менее, он побил предыдущий рекорд по цене за розовый бриллиант, установленный в прошлом году камнем массой 14,8 карата под названием «Дух розы», который на Sotheby's в Женеве был продан почти за 27 млн долларов.

Екатерина Гура

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