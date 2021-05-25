15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пурпурно-розовый бриллиант продали на аукционе за рекордную сумму
Он был продан за 29,3 млн долларов
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На аукционе Christie's в Гонконге с молотка ушло кольцо с уникальным
«Сакура» — очень необычный бриллиант. Его вес составляет 15,81 карата, хотя, по статистике, лишь 10% розовых бриллиантов весят более 0,2 карата.
По словам председателя ювелирного отдела Christie's Викки Сек,
Кроме того, его классифицировали как «фантазийно-яркий», то есть бриллиант обладает насыщенным цветом, который встречается только у 4% розовых бриллиантов.
Окончательная цена платинового кольца с редким бриллиантом в 29,3 млн долларов не совпала с первоначальной максимальной оценкой аукционного дома в 38 млн долларов. Тем не менее, он побил предыдущий рекорд по цене за розовый бриллиант, установленный в прошлом году камнем массой 14,8 карата под названием «Дух розы», который на Sotheby's в Женеве был продан почти за 27 млн долларов.
Екатерина Гура