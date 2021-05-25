15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дома за 1 евро в Италии нашли неожиданных владельцев
COVID-19 заставил пересмотреть всю схему возрождения итальянских городков.
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В 2019 году город Каммарата на Сицилии оказался в заголовках международных новостей. Он одним из первых в Италии стал продавать заброшенные дома за 1 евро всем, кто пожелает остаться жить в городе и отреставрирует купленную недвижимость.
Мэрия постепенно вымирающей Каммараты получила множество заявок со всего мира, но затем пандемия COVID-19 нарушила все планы городка по возрождению. Ни один дом в итоге так и не был куплен.
Но совершенно неожиданно коронавирус запустил и другой процесс. Потомки людей, покинувших в Каммарату во второй половине ХХ века, начали возвращаться на родину своих предков, сообщает CNN.
В основном это поколение миллениалов, родившихся примерно с 1981 по 1996 год. Они пытаются отыскать свои корни, восстановить семейную историю и не против снова стать постоянными жителями города. Не последнюю роль сыграла возможность работать удаленно, появившаяся во время пандемии. На данный момент больше всего заявок поступило из Аргентины, куда массово эмигрировали итальянцы в ХХ веке.
Приезжают в Каммарату и не имеющие здесь корней итальянцы. Они с удовольствием покидают большие города ради жизни в небольшой коммуне в окружении природы.
Прибывшая в город молодежь уже организовала ассоциацию StreetTo, которая будет помогать потенциальным жителям Каммараты находить подходящие дома, открывать бизнес и адаптироваться в новых условиях.
Анна Лысенко
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