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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дома за 1 евро в Италии нашли неожиданных владельцев

COVID-19 заставил пересмотреть всю схему возрождения итальянских городков.

В 2019 году город Каммарата на Сицилии оказался в заголовках международных новостей. Он одним из первых в Италии стал продавать заброшенные дома за 1 евро всем, кто пожелает остаться жить в городе и отреставрирует купленную недвижимость.

Мэрия постепенно вымирающей Каммараты получила множество заявок со всего мира, но затем пандемия COVID-19 нарушила все планы городка по возрождению. Ни один дом в итоге так и не был куплен.

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Но совершенно неожиданно коронавирус запустил и другой процесс. Потомки людей, покинувших в Каммарату во второй половине ХХ века, начали возвращаться на родину своих предков, сообщает CNN.

В основном это поколение миллениалов, родившихся примерно с 1981 по 1996 год. Они пытаются отыскать свои корни, восстановить семейную историю и не против снова стать постоянными жителями города. Не последнюю роль сыграла возможность работать удаленно, появившаяся во время пандемии. На данный момент больше всего заявок поступило из Аргентины, куда массово эмигрировали итальянцы в ХХ веке.

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Приезжают в Каммарату и не имеющие здесь корней итальянцы. Они с удовольствием покидают большие города ради жизни в небольшой коммуне в окружении природы.

Прибывшая в город молодежь уже организовала ассоциацию StreetTo, которая будет помогать потенциальным жителям Каммараты находить подходящие дома, открывать бизнес и адаптироваться в новых условиях.

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