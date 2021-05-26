12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбак в США поймал гибрид окуня рекордного размера
Мужчина отпустил крупную рыбу назад в озеро.
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Рыбак Вятт Франкенс из Техаса поймал очень необычную рыбу, которая установила мировой рекорд.
Франкенс отправился с друзьями на водохранилище
По правилам местной рыбалки, мужчина отпустил крупную рыбу в воду, сделав перед этим несколько фотографий. И вот тут его ждал настоящий сюрприз.
Когда Франкенс поделился снимками в соцсетях, опытные рыбаки были поражены. Оказалось, жителю Техаса попался очень редкий гибрид большеротого и малоротого окуня. К тому же он был необычайно крупным.
К счастью, у Франкенса сохранилось несколько чешуек рыбы, и он отправил ее специалистам для анализа.
Спустя две недели Франкенс получил официальное уведомление от Международной ассоциации промысловых рыб (IGFA), которая отслеживает мировые рекорды. Его гибрид установил мировой рекорд по размерам, и рыбак получил соответствующий сертификат.
Анна Лысенко
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