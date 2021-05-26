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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак в США поймал гибрид окуня рекордного размера

Мужчина отпустил крупную рыбу назад в озеро.

Рыбак Вятт Франкенс из Техаса поймал очень необычную рыбу, которая установила мировой рекорд.

Франкенс отправился с друзьями на водохранилище Айви-Лейк на реке Колорадо. Он надеялся поймать большеротого окуня, которых здесь немало. И вскоре мужчине повезло. Франкенсу попалась действительно крупная рыба весом почти 3,5 кг. Он даже заподозрил, что побил рекорд штата, сообщает Fox News.

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По правилам местной рыбалки, мужчина отпустил крупную рыбу в воду, сделав перед этим несколько фотографий. И вот тут его ждал настоящий сюрприз.

Когда Франкенс поделился снимками в соцсетях, опытные рыбаки были поражены. Оказалось, жителю Техаса попался очень редкий гибрид большеротого и малоротого окуня. К тому же он был необычайно крупным.

К счастью, у Франкенса сохранилось несколько чешуек рыбы, и он отправил ее специалистам для анализа.

Спустя две недели Франкенс получил официальное уведомление от Международной ассоциации промысловых рыб (IGFA), которая отслеживает мировые рекорды. Его гибрид установил мировой рекорд по размерам, и рыбак получил соответствующий сертификат.

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