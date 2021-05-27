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13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найденная на Галапагосах черепаха оказалась представителем «вымершего» вида

Уникальность рептилии подтвердила генетическая экспертиза

Еще в феврале 2019 года сотрудники эквадорского Национального парка «Галапагос» вместе с американской некоммерческой организации Galapagos Conservancy нашли на острове Фернандина гигантскую черепаху.

Рептилия оказалась малознакома специалистам, и они предположили, что черепаха может принадлежать к виду Chelonoidis phantasticus, который уже больше века считался вымершим. Последний раз этих черепах в 1906 году видели ученые Калифорнийской академии наук во время экспедиции на Галапагосы.

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Больше двух лет ученым понадобилось для того, чтобы достать генетический материал «вымершего» вида и сравнить его с найденной черепахой. В конце мая этого года ученые из Йельского университета подтвердили, что большая самка черепахи, найденная в феврале 2019 года, относится к «вымершему» виду Chelonoidis phantasticus. Сейчас рептилия находится под присмотром в заказнике на острове Санта-Круз.

Директор Национального парка «Галапагос» Данни Руэда отметил, что ученые также обнаружили на острове Фернандина помет и следы других черепах «вымершего» вида. Теперь специалисты планируют большую экспедицию на остров, чтобы отыскать других редких черепах и узнать об их состоянии и численности, говорится в официальном заявлении Национального парка.

Екатерина Гура

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