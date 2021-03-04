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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

На острове Борнео обнаружили птицу, которую 170 лет считали вымершей

Теперь ученые должны установить ее природный статус.

Международная группа ученых из Индонезии и Сингапура сделала сенсационное открытие. Орнитологи заявили, что нашли на острове Борнео птицу под названием чернобровый болтун, о которой никто ничего не слышал уже более 170 лет.

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Сообщается, что впервые эта птица была описана Шарлем Люсьеном Бонапартом, племянником Наполеона, который поймал ее на острове Ява в 1840-х годах. Однако данные о чернобровом болтуне были довольно скудные и ученым эти птицы больше не попадались. Поскольку за последующие 170 лет птицу больше не видели, ее считали вымершей. Единственным доказательством существования чернобрового болтуна был тот самый единственный экземпляр, хранившийся в виде чучела в музее в Нидерландах.

Но в 2020 году исследователи Мухаммад Ризки Фаузан и Мухаммад Суранто поймали на острове Борнео птицу, которая ранее им нигде не встречалась. Птицу сфотографировали, измерили и отпустили на волю.

Ученым понадобилось несколько месяцев детального изучения, чтобы подтвердить свою сенсационную находку. Оказалось, что пойманная птица полностью соответствует описанию и фотографиям чернобрового болтуна. Результаты этой работы были опубликованы в журнале BirdingASIA.

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Теперь перед учеными стоит новая задача — выяснить количество этих птиц и установить, не грозит ли им вымирание.

Екатерина Гура

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