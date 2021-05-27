16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пума забралась в жилой дом, приняв охотничьи трофеи за живую добычу
В результате инцидента никто не пострадал.
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Полицейское управление
Хозяин дома увидел животное и спугнул его. Дикая кошка решила не вступать в контакт с человеком и покинула дом через то же самое окно. По словам владельца дома, скорее всего, пума приняла чучела животных в одной из комнат за живую добычу.
Местные власти уточнили, что пумы распространены в этом районе и иногда забредают в жилые кварталы, но обычно они не опасны, так как стараются избегать контакта с людьми. Однако это первый случай, когда хищник проникнул в жилье, сообщает телеканал KRON 4.
Екатерина Гура