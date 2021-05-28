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16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мыши сожгли дом семьи из Австралии

Континент страдает от небывалого нашествия грызунов.

Дом австралийской медсестры Ребекки Уорд и ее троих сыновей, живущих в сельской местности штата Новый Южный Уэльс, сгорел дотла из-за мышей, сообщает News.com.au.

Грызуны повредили проводку в помещении. Из-за короткого замыкания деревянный дом быстро охватил огонь. Ребекка вернулась домой и застала его полыхающим вовсю. «Полицейские сказали, что видели мышей. Они прыгали с крыши, пытаясь спастись от пожара», — рассказала Уорд журналистам.

Австралия страдает от небывалого нашествия мышей, которые проникают в дома, больницы, школы, зернохранилища и грузовики, перевозящие продукты. В стране не используют опасные яды, опасаясь, что пострадает уникальная фауна континента.

Мышиная «чума» началась после хорошего урожая зерновых в 2020 году и аномальных дождей, обрушившихся на страну вместо засухи.

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