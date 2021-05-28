Мыши сожгли дом семьи из Австралии

Дом австралийской медсестры Ребекки Уорд и ее троих сыновей, живущих в сельской местности штата Новый Южный Уэльс, сгорел дотла из-за мышей, сообщает News.com.au.
Грызуны повредили проводку в помещении. Из-за короткого замыкания деревянный дом быстро охватил огонь. Ребекка вернулась домой и застала его полыхающим вовсю. «Полицейские сказали, что видели мышей. Они прыгали с крыши, пытаясь спастись от пожара», — рассказала Уорд журналистам.
Австралия страдает от небывалого нашествия мышей, которые проникают в дома, больницы, школы, зернохранилища и грузовики, перевозящие продукты. В стране не используют опасные яды, опасаясь, что пострадает уникальная фауна континента.
Мышиная «чума» началась после хорошего урожая зерновых в 2020 году и аномальных дождей, обрушившихся на страну вместо засухи.