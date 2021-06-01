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11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле обнаружили огромную базилику времен Ирода

Она самая крупная в стране.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Во время раскопок в израильском городе Ашкелон на берегу Средиземного моря археологи обнаружили огромную мраморную базилику возрастом 2 тысячи лет.

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Размер здания составляет 115 на 34 метра. Она крупнейшая в своем роде в стране, сообщает Управление по делам древностей Израиля.

Изначально базиликами в Римской империи называли прямоугольные строения, в которых заседали правители, проходили собрания и празднования. Древний историк Иосиф Флавий упоминает масштабное строительство в Ашкелоне во времена царя Ирода. Археологи считают, что базилика была сооружена именно тогда.

Во II и III веках нашей эры базилику отремонтировали, добавив мраморные элементы. Рядом построили одеон — театр. В базилике возвышались мраморные колонны высотой 13 метров, стены и пол тоже были из мрамора. Всего археологи обнаружили около 200 мраморных предметов весом в сотни тонн, что говорит о невероятном масштабе и роскоши древней базилики.

В данный момент в Национальном парке «Ашкелон» продолжаются работы по реставрации и консервации, после чего находки станут доступны для публики.

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