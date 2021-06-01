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11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из России придумал Lego по мотивам «Деревни дураков»

Здесь есть дом, основные герои и даже сумасшедшая пчела.

Петербургский художник Артем Бизяев, который в начале 2021 года прославился в соцсетях благодаря своему участию в проекте Lego Ideas с конструктором про Бабу-Ягу, порадовал новой неожиданной работой.

Вдохновившись воссоединением актеров популярного американского ситкома «Друзья», Артем показал «самое ожидаемое в России возвращение» — популярную в девяностых и начале нулевых серию скетчей «Деревня дураков» юмористического тележурнала «Каламбур».

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В этом конструкторе есть дом, основные персонажи, самогон, а также медведь и безумная пчела, которую автор предложил выпустить отдельным набором.
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Отметим, что после того, как проект с Бабой-Ягой стал настоящей сенсацией в соцсетях, Бизяев продолжил эксперименты с конструктором, который он переименовал из LEGO в OLEG.

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В рамках этого проекта художник создает концепты забавных конструкторов, вдохновленных русским фольклором, историей, а также современными реалиями.

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Екатерина Гура

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