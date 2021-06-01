11:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из России придумал Lego по мотивам «Деревни дураков»
Здесь есть дом, основные герои и даже сумасшедшая пчела.
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Петербургский художник Артем Бизяев, который в начале 2021 года прославился в соцсетях благодаря своему участию в проекте Lego Ideas с конструктором про
Вдохновившись воссоединением актеров популярного американского ситкома «Друзья», Артем показал «самое ожидаемое в России возвращение» — популярную в девяностых и начале нулевых серию скетчей «Деревня дураков» юмористического тележурнала «Каламбур».
Отметим, что после того, как проект с
В рамках этого проекта художник создает концепты забавных конструкторов, вдохновленных русским фольклором, историей, а также современными реалиями.
Екатерина Гура