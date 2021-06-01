Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 июняДень защиты детей, дни рождения Моргана Фримана и Супермена, открытие Северного магнитного полюса Земли и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
15:34 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Лысый мопс с суровым «лицом» покоряет соцсети

Вы должны его увидеть!

В Чикаго (США) у местной жительницы Мики Уильямс живет уникальная собака — мопсик по имени Дороти, у которой почти нет шерсти. Особенность Дороти не связана с каким-либо кожным заболеванием: по словам хозяйки, собака с рождения была такой, а ДНК-тест помог выяснить причину отсутствия шерсти.

Читайте также
Мопс в США «пообедал» кольцом с бриллиантами

«Мы провели анализ ДНК, который показал, что Дороти на 87% мопс и на 13% какой-то из терьеров», — поделилась Уильямс. Получается, что в роду собаки был бесшерстный пес, ген которого передался Дороти.

По словам хозяев собаки, отсутствие шерсти совсем не мешает Дороти жить обычной жизнью. Единственное — в холодное время года мопсику приходится носить свитера, собачьи комбинезоны, а иногда и пуховики.

«Несмотря на выражение ее мордочки, она самая милая собака на свете, — говорит девушка. — Она любит хрюкать, обниматься, есть и спать — очевидно, она полностью раскрыла свою личность как мопс».

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
 Тест на котозависимость. Есть ли жизнь без кошек?
Почему кошки лучше собак. Объясняем на гифках
Лукашенко: в чемодане для Путина были материалы спецслужб
Плющенко включен в тренерский состав сборной России
Кадыров стал самым богатым губернатором России
Куда можно полететь привившимся «Спутником V»: 13 стран
Жители Испании стали свидетелями природного «светового шоу»
В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози
Тест: хорошо ли вы помните героев советских мультфильмов?
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Зачем соседи сверху катают по полу металлические шары Это вовсе не новое хобби
Горячие темы на Авто
пандемия как школа для "вахтеров" 474
пока, весна... 21 го, мы на дачу . 251
А что вообще у нас происходит с первичным рынком авто? 241
Учимся читать чужие мысли -- 102
Кино
Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии Фильм «Хочу замуж» выйдет в прокат в День Святого Валентина
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 542
не знаю что делать? 170
Репетитор начальная школа 149
Во сколько лет ваши дети научились кататься на двухколесном велосипеде? 126
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Новости партнеров
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Что такое Асгардия и почему ее не пускают на МКС
Каким будет космическое жильё
Вспышка новой пандемии: уже больше ста заболевших
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь