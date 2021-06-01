15:34 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Лысый мопс с суровым «лицом» покоряет соцсети
Вы должны его увидеть!
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В Чикаго (США) у местной жительницы Мики Уильямс живет уникальная собака — мопсик по имени Дороти, у которой почти нет шерсти. Особенность Дороти не связана с
«Мы провели анализ ДНК, который показал, что Дороти на 87% мопс и на 13%
По словам хозяев собаки, отсутствие шерсти совсем не мешает Дороти жить обычной жизнью. Единственное — в холодное время года мопсику приходится носить свитера, собачьи комбинезоны, а иногда и пуховики.
«Несмотря на выражение ее мордочки, она самая милая собака на свете, — говорит девушка. — Она любит хрюкать, обниматься, есть и спать — очевидно, она полностью раскрыла свою личность как мопс».