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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь пришел во двор к сахалинцам покататься с горки (видео)

Любопытный зверь не испугался ни собаки, ни людей.

Жители города Оха на Сахалине второй день наблюдают за игривым молодым медведем.

1 июня косолапый пришел во двор частного дома и стал с любопытством рассматривать автомобиль.

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«Он был абсолютно невозмутим и спокоен. Собака его облаивает, он обернется, посмотрит и дальше идет обследовать двор. Поднялся на задние лапы, заглянул в салон машины, потом отправился на огород», — цитирует автора видео Тамару Борисовну газета «Сахалинский нефтяник».

Зверь хозяйничал во дворе около получаса — рассматривал хозяйство и катался с горки, на которой еще лежит снег. Затем вызванные людьми охотоведы отогнали зверя в лес.

Утром 2 июня любопытный мишка явился снова и сразу направился к снежной горке. Очевидцы успели записать видео, на котором медведь радостно резвится на снегу и совершенно не обращает внимания на лающую рядом хаски.

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Частный сектор, куда наведался медведь, стоит на окраине леса. Медвежьи следы за заборами здесь видели и раньше, но во дворы медведи не заходили.

Анна Лысенко

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