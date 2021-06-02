13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили крупного родственника креветок
Это большие бокоплавы, живущие в экстремальных условиях.
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На дне глубоководной Перуанской впадины в
Новый вид получил название Eurythenes atacamensis. Эти родственники креветок живут в океанических желобах на глубине от 5 до 8 километров, говорится в исследовании, опубликованном в Marine Biodiversity.
Обнаруженные существа достигают 8 и более сантиметров в длину, а это почти в два раза больше многих бокоплавов, что делает их настоящими гигантами.
E. atacamensis питаются падалью и играют важную роль санитаров морского дна. Ученые обнародовали видео, в котором показали, как эти раки поедают подброшенную им макрель.
Найденные бокоплавы научились выживать в экстремальной среде. Они обитают в кромешной тьме в очень холодной воде, температура которой составляет от 1 до 4 градусов Цельсия. Давление на такой глубине тоже невероятно высокое и колеблется от 600 до 1100 атмосфер. Это все равно что поместить тонну веса на кончик пальца, говорят ученые.
Анна Лысенко
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