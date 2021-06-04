11:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
На популярном пляже в Австралии заметили плавающего крокодила
Он наслаждался водными «процедурами» у берега.
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На одном из пляжей в австралийском штате Квинсленд местный рыбак заметил резвящегося в волнах крокодила.
По примерным оценкам Дэвида Дивайна, животное достигало 4 метров в длину, сообщает 7 News.
Пляж Фарнборо в курортном городе Йеппуне — популярное место среди отдыхающих и серфингистов. Дивайн отметил, что ловит здесь рыбу более 10 лет, но крокодила увидел впервые.
«Я
Крокодил плавал вдоль берега минут пять, а затем скрылся с виду. После инцидента местные власти установили на пляже предупреждающие таблички.
Анна Лысенко
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