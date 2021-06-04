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11:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

На популярном пляже в Австралии заметили плавающего крокодила

Он наслаждался водными «процедурами» у берега.

На одном из пляжей в австралийском штате Квинсленд местный рыбак заметил резвящегося в волнах крокодила.

По примерным оценкам Дэвида Дивайна, животное достигало 4 метров в длину, сообщает 7 News.

Пляж Фарнборо в курортном городе Йеппуне — популярное место среди отдыхающих и серфингистов. Дивайн отметил, что ловит здесь рыбу более 10 лет, но крокодила увидел впервые.

«Я только-только забросил удочку и вдруг заметил бревно в океане, — рассказал он журналистам. — Я подумал, что это странно». Мужчина присмотрелся и понял, что «бревно» на самом деле было зубастым хищником.

Крокодил плавал вдоль берега минут пять, а затем скрылся с виду. После инцидента местные власти установили на пляже предупреждающие таблички.

Анна Лысенко

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