15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Разгадана тайна «лазерного луча» из вулкана в Индонезии
Он появился не снизу, а сверху.
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Эксперты из индонезийского Национального института аэронавтики и космоса (LAPAN) пришли к выводу, что напоминающая лазерный луч зеленая полоса над вулканом Мерапи на самом деле была метеором.
Снимок с «лазерным лучом» опубликовал несколько дней назад фотограф Гунарто Сонг. Фотографию он сделал 27 мая на острове Ява над самым активным вулканом в Индонезии.
В LAPAN полагают, что необычное явление было частью потока
Яркий зеленый цвет метеора, вероятно, можно объяснить высоким содержанием магния, говорят в LAPAN.
Анна Лысенко
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