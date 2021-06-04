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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Разгадана тайна «лазерного луча» из вулкана в Индонезии

Он появился не снизу, а сверху.

Эксперты из индонезийского Национального института аэронавтики и космоса (LAPAN) пришли к выводу, что напоминающая лазерный луч зеленая полоса над вулканом Мерапи на самом деле была метеором.

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Снимок с «лазерным лучом» опубликовал несколько дней назад фотограф Гунарто Сонг. Фотографию он сделал 27 мая на острове Ява над самым активным вулканом в Индонезии.

В LAPAN полагают, что необычное явление было частью потока Эта-Аквариды или Ариетиды. Система видеонаблюдения за вулканом тоже зафиксировала падение метеорита. Эта-Аквариды можно было наблюдать с 19 апреля по 28 мая, а поток Ариетиды начался 14 мая и продлится до 24 июня.

Яркий зеленый цвет метеора, вероятно, можно объяснить высоким содержанием магния, говорят в LAPAN.

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Еще больше интересного об астрономических наблюдениях

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