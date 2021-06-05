13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании конфисковали гигантский Ноев ковчег
У него не было документов.
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Береговая охрана в британском городе Ипсуич арестовала пришвартованную в доках копию Ноева ковчега длиной более 70 метров.
У судна нет документов, подтверждающих его мореходность, хотя ранее его успешно отбуксировали по Северному морю из Нидерландов, сообщает Daily Mail.
Плавучий музей со скульптурами библейских персонажей внутри стоимостью примерно 268,27 млн рублей простоял в Ипсуиче 18 месяцев. Все это время местные жители жаловались городским властям на «махину» у берега, портящую вид на море.
Телепродюсер Аад Петерс давно пытается вернуть ковчег в Нидерланды, однако уже больше года не может получить лицензию на его перемещение
Анна Лысенко