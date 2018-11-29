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17:46 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит Ноев ковчег в натуральную величину (фото)

Он потратил на это 10 лет.

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Голландский конструктор Йохан Хейберс построил Ноев ковчег в натуральную величину и теперь планирует переправить его в Израиль.

Одно из главных препятствий для такого путешествия — отсутствие у ковчега мотора, так что потребуется арендовать буксиры. Они обойдутся в сумму не менее 1,3 млн долларов.

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Огромный ковчег весит около 2500 тонн. Его длина составляет 133,5 метра, а ширина — 22,25 метра. На строительство судна уже потрачено 1,6 млн долларов.

Хейберс — бизнесмен, который заработал состояние на складских помещениях. Идея построить Ноев ковчег возникла у него еще в 1993 году, когда он читал своим детям эту историю из Библии. Жена Хейберса, работающая в полиции, тогда рассмеялась и сказала, что они скорее отправятся в отпуск на Луну.

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Тем не менее, Хейберс начал строительство и завершил первую версию ковчега спустя 13 лет. Бизнесмен был разочарован, так как корабль оказался в два раза меньше, чем описанный в Библии. Он продал ковчег и в 2008 году приступил к строительству еще одного.

Вдохновленные примером неунывающего Йохана, к нему присоединились другие плотники-любители, в том числе местные мясник, парикмахер и учитель. Строители признают, что не все сделали как надо, ведь они не профессионалы. По этой же причине в ковчег не пускают туристов — Хейберсу не удалось выдержать все нормы безопасности.

Тем не менее, ковчег застраховали и оснастили огнетушителями. Теперь корабль ждет большое путешествие по морю.

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