14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Книгу вернули спустя 38 лет в библиотеку другой страны
Лучше поздно, чем никогда.
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В одну из библиотек в британском Саффолке вернули книгу с 38-летней просрочкой.
Но куда более интересным оказался другой факт: книгу вернули совсем в другую библиотеку. Она расположена в 1200 км от нужной, сообщает UPI.
Оказалось, что экземпляр автобиографической книги To Sea in a Sieve актера Питера Булла о Второй мировой войне принадлежит Шетландской библиотеке в Леруике, самом северном городе Шотландии.
Недавно на гаражной распродаже жительница Бунгея заметила библиотечную книгу, выкупила ее и принесла в местную библиотеку. Сотрудники заведения были тронуты таким отношением к книгам и постарались вернуть находку коллегам в Шотландию.
Анна Лысенко