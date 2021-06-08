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14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Книгу вернули спустя 38 лет в библиотеку другой страны

Лучше поздно, чем никогда.

В одну из библиотек в британском Саффолке вернули книгу с 38-летней просрочкой.

Но куда более интересным оказался другой факт: книгу вернули совсем в другую библиотеку. Она расположена в 1200 км от нужной, сообщает UPI.

Оказалось, что экземпляр автобиографической книги To Sea in a Sieve актера Питера Булла о Второй мировой войне принадлежит Шетландской библиотеке в Леруике, самом северном городе Шотландии. Какой-то нерадивый турист, побывав на Шетландских островах, увез книгу с собой в английский городок Бунгей и забыл о ней.

Недавно на гаражной распродаже жительница Бунгея заметила библиотечную книгу, выкупила ее и принесла в местную библиотеку. Сотрудники заведения были тронуты таким отношением к книгам и постарались вернуть находку коллегам в Шотландию.

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